根据 CINNO Research 最新发布的统计数据，5 月中国大陆市场智能手机销量约为 1912 万台，较 4 月销量环比增加 8.6%，规模上有所恢复，但与去年同期相比，同比降幅依然高达 19.7%，创下 2015 年以来最差的 5 月单月销量。

2022 年前四个月，国内疫情影响下手机市场需求疲软，消费意愿降低，国内手机销量同比下降超三成。进入 5 月，整体下行趋势没有停止，各大手机厂商库存水位处于历史高位，供应链方面也传出手机厂商下调预期与砍单。

从 5 月排名来看，荣耀和 OPPO 分列 1、2 名，环比分别增长 10.5% 和 10.3%，荣耀同比增长 70.9%，OPPO 则同比下降 40.5%。

重整旗鼓后的荣耀在国内手机市场的表现仍然抢眼，连续 4 个月夺得前两名。不仅如此，荣耀 X30、荣耀 60、荣耀畅玩 30 Plus 三款机型稳居单品榜 4~6 位，在国产品牌中也是入榜最多的。在荣耀 70 系列 5 月 30 日发布后，6 月开始出货，预计会代替荣耀 60 系列成为荣耀的销量担当。

苹果继续排在第四位，但与前三名体量差距很小，iPhone 13 系列继续霸榜单品榜前三位，在均价、营收、利润上与其他厂商拉开很大差距。

OPPO、vivo 主品牌尽管环比有一至二成的销量恢复，但同比跌幅依然在四成左右。

小米在 Top 5 品牌中排名第五，体量上与前四名已经开始逐渐拉开差距，环比基本没有变化，同比下降了 24.2%。5 月小米单月销量中仅有 16.4% 为小米主品牌，性价比子品牌红米占销量比例高达 83.6%。

CINNO Research 认为，5 月销量仍然受到多地疫情、物流影响，厂商将销售重心放在 618 等时间节点，也对 5 月销量造成一定负面影响。