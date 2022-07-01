吉利第 4 代帝豪醇电混动轿车在贵阳正式上市，醇行版售价 12.98 万元。作为全球首款甲醇混合动力轿车，第 4 代帝豪醇电混动轿车搭载了全新一代 1.8L 醇电混动发动机和行业领先的混动电驱变速器，实现 40% 节能率，百公里醇耗低至 9.2L，每公里出行成本不到 3 毛钱，每行驶一万公里可减碳约 0.8 吨，相当于为地球增添 40 平方米森林。上市后，第 4 代帝豪醇电混动轿车将以顶级节能技术、卓越工艺品质以及越级驾乘体验为用户带来节能、低碳、品质的全新出行选择。

第 4 代帝豪醇电混动轿车天生具备节能、效能、性能、智能的全能基因，在 1.8L 醇电混动发动机 醇电混动专用电驱变速器 三面液冷高性能电池 智能混动驾驶模式四大技术的加持下，成为全球最节能、最低碳、最经济的混动轿车，为用户带来超越期待的高价值混动体验。

动力方面，第 4 代帝豪醇电混动轿车搭载的全新一代 1.8L 醇电混动专用发动机，采用 12.5 高压缩比设计 低摩擦技术，通过混动专用标定优化，热效率达到 41.5%，优于丰田 1.8L 混动发动机 40% 的热效率。在动力性能上，百公里加速 8.8s。

在变速器方面，第 4 代帝豪醇电混动轿车搭载目前最先进的混动变速箱双电机混动电驱，拥有同级最强 40% 节能率。其优势在于可实现全速域并联，车速到达 20 码即可并联发动机与电机，动力输出更强劲。同时，实现双电机、双离合、PCM、传动系统、电子双联泵、液压控制 6 合 1 高度集成，轴向尺寸全球最小仅 354mm。在机械效率上，这款混动电驱拥有 97.5% 传动效率，更节能、更省油。

电池方面，第 4 代帝豪醇电混动轿车搭载 1.83kWh 大容量高性能三元锂电池，创新性采用三面豪华液冷科技，换热系数高达 40w/k，温控更快，能耗更低。考虑到用户对电池安全的担忧，第 4 代帝豪醇电混动轿车搭载的电池经过 IP67 级防水防尘以及全球最严苛的电池安全验证，保证电池使用寿命更长，整车能耗更低。同时，第 4 代帝豪醇电混动轿车还可以根据用户的驾驶习惯，智能切换多种极佳节能工作模式，应对大部分日常用车场景。比如在急加速情况下，系统可以迅速切换并联模式，让发动机和电机全负荷驱动，发挥全部动力轻松超车；在减速情况下，又自动触发能量回收，提升经济性。这种可醇可电可增程的智能模式，进一步提升了节能高效的行车经济性。

为了提升汽车智能数字化时代用车体验，第 4 代帝豪醇电混动轿车搭载更多越级科技配置，比如大灯自动开闭功能、车速感应无骨雨刮、电动调节外后视镜 电加热除霜、12.3 英寸高清数字仪表、仪表智能语音驾驶助手等便捷科技配置。在行车安全上，新车还配备 TPMS 智能胎压监测系统、博世 ESP 9.3 电子车身稳定控制系统、EPB 电子驻车制动系统、AutoHold 自动驻车系统、后排智能监测系统等配置，为用户出行保驾护航。