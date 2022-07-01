Lotus 打算加速 “推动变革”，实现新的环境、社会和治理 (ESG) 宪章。其四项核心承诺将为这家汽车制造商未来作为负责任的全球企业取得成功铺平道路。

核心承诺是：

– 从 2023 年开始，Lotus 的所有新的主流车辆都将是全电动的 – 通过成为 SBTi（基于科学的目标倡议）组织的承诺，Lotus 将被认证为净零企业

– 全球社区 Lotus 的同事——美国 LOT——将成为全球可持续增长的核心，确保企业内部的所有人员都在 ESG 优先事项上 “采取行动”——Lotus

完全致力于通过教育和全球社区的外展来激励下一代。

该宪章强调莲花将如何成为世界上第一家拥有全电动产品系列的成熟跑车制造商，该宪章是 Vision80 战略的关键部分，该战略正在指导莲花从英国跑车公司向真正的全球性汽车公司转型高性能汽车业务和品牌，同时在 2028 年迎来 80 周年纪念。

强有力的 ESG 主张可促进业务效率、员工敬业度和生产力、投资和资产优化。它还确保 Lotus 始终遵守其外部监管承诺，推动业务各个方面的创新和竞争力。

Lotus Cars 董事总经理 Matt Windle 表示：“我们的新 ESG 章程使我们多年来开展的许多活动正式化。作为一家企业，Lotus 在汽车行业一直保持敏捷、高效和影响力。现在，我们比以往任何时候都更迅速地转变为电动性能汽车的全球先驱，我们认识到我们有责任以引领我们的行业最大限度地减少其对环境的影响、造福社会和整个地球的方式来做到这一点。 ”

ESG 章程承诺 Lotus 成为 SBTi 组织。使用 SBTi 可为公司提供指导和方法，以根据最新的气候科学设定基于科学的目标。Lotus 的最终目标是认证为净零公司。这将通过其产品设计和制造方式的可持续性来实现，并且今天正在顺利进行。推动变革的承诺包括显著减少整个企业的碳排放；大量消除浪费；在运营和供应链中推动资源的高效和可持续利用；以及保护和保存良好的自然环境。

这项工作的大部分已经在进行中。例如，Lotus 是 COP26 零排放汽车声明的签署者，使用 REGO（可再生能源原产地保证）能源关税为英国所有站点供电，安装了能源传感器来监测和分析能源消耗，太阳能电池阵列也在开发提供高达总需求的 30％。此外，该地点的所有人类废物都被回收并用于支持当地农业。