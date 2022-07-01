动点出海获悉，印尼金融科技行业初创公司 Mapan 近日宣布，获得了一笔 1500 万美元的 A 轮投资。

据透露，本次融资活动由 Patamar Capital 和 PT Astra Digital Internasional 联合领投，并由 BRI Ventures、SMDV、Blibli、Prasetia Dwidharma、Flourish Ventures 和 500 Global 参投。

针对新资金，Mapan 表示将主要用于研发金融产品以及扩大用户规模，以助力推动印尼的数字化转型和经济社会的高质量发展。此外，它还希望能借助先进科技来提出更多具体的金融普惠措施，让人们过上更好的生活。

Mapan 成立于 2019 年，是一家专注于数字信贷领域的解决方案供应商，旨在通过不断完善金融基础设施和配套服务以及逐步扩大业务覆盖范围来让当地更多低收入人群有条件进行循环贷款和线上购物。

Mapan 还表示，公司接下来将持续升级改造 Arisan 项目。据介绍，这是一种在印尼常见的民间小额信贷模式，主要由女性组织领导。而 Mapan 可以被看作是 Arisan 的在线数字平台，服务的也是处于印尼乡镇地区和城市社区的低收入人群，目的是大众有机会接触到获取资金的渠道，并以合适的价格买到日常用品。

有消息称，仅有不到半数的印尼成年人办理了银行卡，且很多人无法从官方渠道申请到借贷资金，而 Mapan 就是提供此类服务的第三方平台。近期，它又推出了 MapanPulsa（账单支付 APP) 和 MapanMart（二手交易平台）。

报告显示，Mapan 目前已在爪哇、巴厘岛、苏门答腊、努沙登加拉和苏拉威西岛等多地开展业务。迄今，它已向 300 多万个印尼家庭提供过信贷服务，且这一数量有望在 2026 年前突破 1000 万。