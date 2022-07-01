西门子与 NVIDIA（英伟达）宣布扩大双方之间的合作，携手打造工业元宇宙并增加 AI 数字孪生技术的使用，将工业自动化提升到新的水平。

作为此次合作的第一步，两家公司计划将开放式数字业务平台西门子 Xcelerator 与 3D 设计和协作平台 NVIDIA Omniverse 连接，打造出一个包含西门子基于物理学的数字模型和 NVIDIA 实时 AI 的工业元宇宙，使企业能够在其中更快、更加自信地做出决策。

Omniverse 加入开放的西门子 Xcelerator 合作伙伴生态系统后，将加快数字孪生的应用，为产品及其制造的整个生命周期带来生产力和流程改进。各种规模的企业都将能够使用带有即时性能数据的数字孪生、创建创新的工业物联网解决方案、充分利用来自边缘或云端的分析工具的可执行洞察，并让具有丰富视觉效果的沉浸式模拟变得更容易获取以应对未来的工程挑战。

西门子股份公司总裁兼首席执行官 Roland Busch 表示：“基于物理学的数字孪生在嵌入工业元宇宙后将发挥巨大的潜力，它将提供一个让人们可以互动和合作解决现实世界问题的虚拟世界，来改变经济和产业。通过此次合作，我们将把工业元宇宙带给各种规模的企业。十多年来，我们的数字孪生技术一直在帮助各行各业的客户提高生产力并在如今提供业内最全面的数字孪生。通过连接西门子 Xcelerator 与 Omniverse，我们将打造出一个实时、沉浸式的元宇宙，使用来自西门子软件和解决方案的丰富数据连接从边缘到云的各种硬件和软件。”

NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋表示：“西门子和 NVIDIA 的共同愿景是通过工业元宇宙推动数字化转型，此次合作只是我们共同努力为我们的客户和全球制造业的各个环节实现这一愿景的第一步。通过西门子 Xcelerator，NVIDIA 的 Omniverse 和 AI 生态系统将连接到一个使用西门子机械、电气、软件、物联网和边缘解决方案构建的全新工业自动化世界。”