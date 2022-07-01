近日，小马智行宣布其自动驾驶乘用车和商用车两类车型经过层层检测和认定，均入选广州市智能网联汽车首批车型准入目录，成为唯一入选该目录并获得广州市出租车和物流车示范运营资格的企业。

同日，小马智行在南沙常态化运行三年多的自动驾驶出行服务 PonyPilot+正式开启收费运营，采用广州市出租车统一定价标准。乘客可使用 PonyPilot+ App 预约车辆，并通过支付宝或微信支付完成付费。示范运营初期，所有乘客可享受首单行程免费体验，后续出行则可享受 8 折优惠。

PonyPilot+ 的示范运营区域覆盖南沙区全域，在居民区、商业中心、交通枢纽、学校、医院等地设有超 500 个出行站点，服务时段为 8:30 至 22:30。

南沙区对小马智行全域开放测试运营道路，为自动驾驶车辆提供了全天候、多种复杂路况的综合测试场景。首发活动上，南沙区获批成为广州首个智能网联汽车混行试点区，南沙混行试点总体方案提出，将分阶段引入 2000 台智能网联汽车进行载人及载物的示范运营。后续广州市将逐渐在多个区域开展混行试点，加速自动驾驶技术成果的推广和商业化落地。

截至今年 4 月，小马智行 PonyPilot+服务已完成 70 万次订单，拥有近 80% 的 “回头客”，99% 的乘客完成行程后给出正面评价。截至今年 6 月初，小马智卡的自动驾驶商业运营里程快速增长，已突破 20 万公里，累计运送超 25600 吨。