Strategy Analytics 的最新研究指出，在今年中国 6.18 网购节期间，智能手机销量为 1400 万部，同比下降 25%。苹果巩固了其领导地位，小米和荣耀分列二三名。

Strategy Analytics 高级总监隋倩表示：“新冠疫情相关的破坏和经济逆风导致了喜忧参半的表现。今年，由于价格较高的 iPhone 销量增加，智能手机线上销售价格上涨至 4,300 多人民币（合 660 多美元），同比上涨 13%。然而，智能手机线上销售收入仍同比下降 16% 至 626 亿元（95 亿美元）。”

图表一：中国 6.18 网购节线上智能手机销量（百万部）及年增长率：2020-2022

Strategy Analytics 分析师彭鹏补充说：“苹果在今年 6.18 网购节的出色表现巩固了其领先地位。苹果的表现优于市场，售出了近 700 万部 iPhone，同比小幅下降 4%。我们估计苹果创造了 415 亿人民币（63 亿美元）的收入，其完整零售价格为 6300+人民币（950+美元）。苹果在所有主要平台（京东、天猫和拼多多等）的收入份额排名第一。”

图表二：2022 年 6.18 网购节各厂商线上智能手机销售收入和销量份额

Strategy Analytics 高级分析师吴怡雯补充道：“小米和荣耀排名前三，其次是 vivo（IQOO）和 OPPO。我们估计小米占据了 30% 的销量份额，略低于一年前的 32%。荣耀从 2021 年的 6% 增长到了 10%。vivo (IQOO) 和 OPPO 分别以 6% 和 4% 的份额排名前五。小米主导了入门级和中端市场，红米 Note 11 和 11 Pro 今年在京东和天猫上销量很好。”

Strategy Analytics 高级总监隋倩补充道：“京东仍然是主要平台。我们估计，在今年的 6.18 网购节期间，约有 49% 的智能手机是通过京东售出的，其次是天猫和淘宝（合计占 30% 的销量份额）。然而，传统电商（京东、天猫、淘宝和拼多多）的领导地位和主导地位已经被不断崛起的直播平台削弱，比如抖音和快手已经在迅速追赶。在 6.18 期间，我们预估抖音和快手今年贡献了 8% 和 6% 的智能手机线上销量份额，高于去年的 3% 和 2%。我们建议所有利益相关者追踪智能手机在线渠道，密切监测和评估中国在线市场的发展。”