拥有动感、强劲、纯粹的空气动力学特性，随着 I D. AERO 概念车在中国的全球首发，大众汽车带来了该品牌的首款全球纯电动轿车。未来车型将定位于高端中型轿车细分市场。其先进、时尚和空气动力学的设计使车辆在内部空间实现了宽敞，令人印象深刻。中国的量产版预计将于 2023 年下半年开始销售。

这款概念车长近五米，是根据空气动力学原理设计的。双门轿跑车风格的车顶优雅地向后倾斜，有助于实现 0.23 的出色阻力系数。大众汽车的模块化电驱动矩阵平台 (MEB) 还允许短悬垂、长轴距和异常宽敞的车内空间。这使其与其他同级别的豪华电动德国汽车相提并论，如宝马 i4 和梅赛德斯-奔驰 EQS，即便如此，它仍将面临艰难的竞争道路，特斯拉、Lucid、梅赛德斯-奔驰和宝马已经有了同级别的产品。

ID.AERO 配备了强大的锂离子电池，净能量为 77 kWh。由于高效的驱动系统和出色的空气动力学特性的相互作用，ID.AERO 的续航里程可达 620 公里（385 公里）（WLTP），适合长距离驾驶。

车辆前部和后部都有全宽 LED 灯条，这是当今电动汽车的共同特征。大众选择了高光黑色车顶而不是玻璃，21 英寸的车轮肯定有助于在行驶时保持较佳的电动行驶里程。运动型 22 英寸双色车轮采用空气动力学造型，五瓣式轮辋亦延续了标志性的设计元素。

大众表示，当 ID Aero 在中国、欧洲和北美上市时，它将成为其电动汽车家族中的旗舰。它将在 ID 3、ID 4 和 ID 6 车辆之后首先在中国推出。客户将可以从两款车型中进行选择，一款由一汽大众制造，另一款由上汽大众制造。

在发布会上，官方还发布了 “大众 IQ. 科技” 标签，该标签代表着大众汽车最先进的科技配置，这表明大众汽车正在加速向软件驱动型移动出行提供者转型。

在 “科技，为每个人” 的品牌价值指引下，大众 IQ. 科技以增强用户体验为核心，共包括八大科技亮点，即 IQ. Drive 智驾管家、IQ. 泊车管家、IQ. 360 全景、IQ. 智慧车联、IQ. 智能导视、IQ. 灯光精灵和 IQ. 语音精灵以及 IQ. Light 灵眸矩阵，涵盖从全方位的智能驾驶辅助、轻松安全的自动泊车、充满乐趣的互联交互体验到智能直观的人机交互等方方面面，让用户坐享更轻松、更直观、更安心、更愉悦的移动出行。通过大众 IQ. 科技标签这一清晰、直观的呈现方式，大众汽车对旗下一系列最先进和最具竞争力的智能科技配置进行整合，以帮助用户快速了解所选车型，带来更加便捷、无忧的购车体验。

技术平台：模块化电驱动平台 (MEB)

外部尺寸：长宽高 4975/1897/1528mm，轴距 2966mm

车轮规格：255/35 ZR22

驱动系统：电池净容量 77kWh，最大直流充电功率 150kW

驾驶性能：续航里程 620km（WLTP）

空气动力学： 风阻系数 0.23Cd