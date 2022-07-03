宝马集团莱比锡工厂的一个时代即将结束。BMW i3 的批量生产在推出大约八年半后即将结束。灵感的源泉、创新的推动者、本地零排放驾驶乐趣的先驱：自 2013 年首次亮相以来，BMW 集团首款全电动大批量量产汽车所具备的属性不胜枚举。BMW i3 最初是在尚未开发的电动汽车市场上作为异国情调的样本，在其生产过程中已发展成为具有明显魅力的经典之作，并作为可持续移动的先驱载入公司的历史。

对于宝马集团莱比锡工厂来说，告别 BMW i3 意味着开启电动汽车的新篇章。在无缝过渡中，除了生产自 2021 年 5 月以来已经完成的高压电池模块外，还将立即生产更多的电动驱动组件。明年，下一代 MINI Countryman 将在同一地点制造 -除其他外，采用全电动驱动。通过这种方式，员工在过去几年中积累的电动汽车专业知识将得到进一步利用和提升。与此同时，BMW 集团莱比锡工厂成为该公司全球生产网络中第一个同时生产 BMW 和 MINI 车型的地点。

BMW i3 以令人印象深刻的运行结束了其生产运行。就在几天前，第 25 万辆紧凑型电 s 动汽车在莱比锡生产。这使得 BMW i3 成为世界上最成功的高端紧凑型电动汽车。与正在逐步淘汰的模型的预期相反，它的受欢迎程度并没有随着它的成熟而减弱。

BMW i3 已在全球超过 74 个国家销售。在许多市场，它在电动汽车领域的市场份额明显高于宝马品牌在传统动力汽车领域的市场份额。它还成功地激发了 BMW 提供的优质移动服务的其他目标群体。早些年，超过 80% 的 BMW i3 购买者是 BMW 集团的新客户。

BMW i3 在莱比锡工厂专为全球市场生产，其持久的吸引力还在于其特别的个性化特征。其独立的车辆架构由一个铝制底盘驱动模块组成，该驱动模块承载电驱动、悬架和高压电池，以及一个由碳纤维增强塑料 (CFRP) 制成的乘客电池，称为 Life 模块。这种设计从一开始就为纯电动汽车而开发，使得内部空间特别宽敞，驾驶舱和中控台设计既高品质又非常先进。外观设计也是如此，在其生产的第 9 个年头中仍然具有开创性，它对时尚或地位的关注较少，而是对技术前卫主义的关注。

对于许多客户来说，BMW i3 很早就成为了城市环境中的固定伴侣，用于日常通勤，而且往往远不止于此。“尝鲜” 中的频繁驾驶者首先称赞的是低能耗和维护成本，以及车辆的可靠性和高压电池的循环稳定性。