以下内容是极星公司在技术分享上的一篇内容，很有知识性，编者在这里给大家分享：

电动车时代已经来临。据预测，到 2030 年，电动车将占到全部新车销量的近一半。相对于同类燃油产品，电动车的电机以及许多其他部件仅需要非常少的维护（无论何种电池类型）。

目前，电动车中最常用的电池有两种类型：LFP（磷酸铁锂技术）和 NMC/NCM（镍锰钴技术）。这些电池通过锂离子在负极（阳极）与正极（阴极）之间的移动来实现充放电。它们持久耐用、重量轻、充电速度快、能量密度高，非常适合为电动车提供动力。

与汽油和柴油车辆相比，电动车有诸多优势。首先，环境效益显著。其次，经济效益高。电动引擎是我们交通领域减少碳排放的关键。然而，我们还需要确保电池能够充分发挥其巨大潜力。

目前，电池组制造属于能源与资源密集型生产过程。为了尽可能实现更好的可持续性，我们正在努力使我们的生产周期更具循环性。我们的目标是，确保车辆上的电池在第一次使用之后不会失去再次利用价值。然而，实现完全循环需要通过整体性方法来解决各种问题。为此，我们致力于设计更容易维修、拆卸、再制造和回收利用的车辆和电池。

电池中所使用金属和矿物的开采过程颇具争议，因为这种开采过程存在非常高的环境和社会成本。为了让电动车电池成为未来真正可行的选择，汽车行业需要确保具有巨大气候影响的危险矿物和材料不会因 “退出循环” 而最终成为废物或低等级回收品。为了减轻采矿的社会影响，Polestar 正在利用区块链技术来追踪钴。我们未来还会努力把追踪范围扩大到其他危险矿物。

尽管电动车的环境和经济效益都非常高，然而，对电池使用寿命的担忧仍然是消费者普遍面临的一个障碍。很多驾驶员都认为，他们电动车的电池只能使用 5-8 年左右，然后就需要更换了。

但事实并非如此。大多数电动车电池在需要更换之前，预计寿命都在 10-20 年之间。然而，尽管电动车市场在过去几年实现了巨大的增长，但这个市场仍处于起步阶段。我们无法实现精确预测。