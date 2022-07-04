动点出海获悉，英国数据分析公司 Ascential 近日宣布，将以 2.5 亿美元的最终价格收购新加坡电商优化服务平台 Intrepid。

针对本次收购，Ascential 表示已经支付了 5700 万美元，剩余部分会于之后 4 年内结清。

收购方 Ascential 是一家提供行情信息、数据报告和分析服务的咨询公司，早年曾在伦敦证券交易所上市。据悉，该公司旗下的业务包含数字商务、产品设计、市场营销、零售与金融服务四大板块，主要为品牌商家及其所构成的商业生态系统提供具有本地化特色的运营建议和发展趋势预测，从而帮助客户高效解决问题，并助力其数字化转型发展和业绩的快速提升。

有消息称，它目前的员工数量已超过 3000 人，累计为来自 120 多个国家的客户提供过服务。

而被收购方 Intrepid 由 Jasper Knoben 和 Christopher Beselin 共同成立于 2017 年，是一家总部位于新加坡的电商全渠道解决方案提供商，致力于为入驻到 Lazada、Shopee 等平台上的品牌和中小企业赋能，帮助它们进行电商代运营，其业务范围涉及账户管理、数字营销、行业洞察和数据分析等。

据介绍，Intrepid 还在马来西亚、印尼、泰国、越南和菲律宾多地设有分公司，现有员工 480 人。接下来，它还将继续开展地理扩张。

Ascential 透露，此次收购活动预计从 2025 年开始盈利。此外，该公司也认为，Intrepid 规模的稳步扩大会将带动整个东南亚地区数字商务行业的进一步繁荣发展。