近日，新一代合成生物学酶计算设计平台——惠利生物宣布完成近 3 亿元 A 轮融资，由君联资本、博远资本联合领投，千骥资本、云启资本、众为资本跟投，泰合资本担任独家财务顾问。本轮融资将用于加速规模化生产设施的建设运营、新产品管线的研发落地以及人才团队扩充。

惠利生物创立于 2018 年，致力于合成生物反应核心酶元件的计算设计，前沿研发成果迭出，是少数具有核心技术、规模量产、商业化闭环综合能力的生物制造企业，已在医药中间体、动保、食品等多领域落地解决方案。公司在天津设有研发中心，在江苏泰州市建有生产基地，目前该基地已启动柔性生产线扩建工程。

惠利生物的核心技术平台——酶计算设计平台，是国内首个实现酶全场景设计的计算平台，对酶 “序列-结构-功能” 进行更深层次的规律解析和挖掘设计，区别于上一代定向进化技术，公司通过计算设计技术，大幅优化筛选效率，高效实现酶功能改造，变革性地推动绿色生物制造的发展。目前公司基于该平台已在医药领域转化产品，高效完成从实验室开发、产业化投产到商业化落地，相比传统化学法降低近 30% 成本、提高近 70% 得率，并在多个领域布局 10 余种创新产品。

惠利生物核心团队毕业于中国科学院微生物研究所、荷兰格罗宁根大学、华东理工大学等海内外高校，多学科交叉背景，团队成员具备数十年合成生物学科研积累与产业化实践经验，在底层技术、商业选品、放大生产等各个环节经验丰富。公司技术团队致力于计算设计、酶工程改造、合成设计工作，在此基础上构建出一系列化学品的生物合成途径，已有多肽药物酶法拼装、β-氨基酸生物合成、氮杂环类药物中间体顺次发酵等多项技术成功实现产业化应用。公司董事长郭宏明先生是将传统生物制造带入合成生物时代的 30 年行业老兵，对技术的规模化生产和商业化落地有着深刻理解，过往曾实现多款国内首创、世界领先的产品商业化。

对于本次融资，君联资本执行董事纪海泉表示：“合成生物材料市场空间广阔，是绿色低碳方向的重要领域。酶作为合成生物的核心元件，其设计与改造将为更多传统生物技术行业带来低成本和可持续的绿色生产方式。君联资本长期关注 ‘IT+’ 行业的投资，惠利生物是信息科技与生物科技结合（IT+BT）的典范。公司团队背景产研结合，具备差异化选品和多管线延展能力。公司掌握行业领先的酶计算设计技术，通过全产业链布局快速实现了医药中间体等高附加值产品的规模化生产，并得到了行业头部客户的充分认可；君联非常高兴与公司携手并进，为中国的生物 ‘智’ 造添砖加瓦。”

博远资本投资副总裁马晋博表示：“ESG 理念已经成为全球共识，低碳、环保、绿色及可持续发展将成为社会进步的主要方向，也是博远重点及整体布局的领域。博远坚持以 ‘颠覆性技术为壁垒、核心科技人才为基础、可持续发展应用带来的高附加值为目标’ 的理念在合成生物学领域已布局多家优质公司，其中惠利是我们理解为数不多的已经在多个品种上具备从设计到生产的完整产业化的公司。凭借研发团队在生物催化相关的元件挖掘、机理解析、酶工程改造、合成设计方面的深刻理解，与独创的全场景酶工程计算设计平台，并携手超过 30 年生物/化工产业实战经验的行业老兵使得惠利在选品与成本方面都有极大的优势与特色。相信在国内化工行业实现低碳转型和可持续化发展的进程中，惠利生物将成为重要的引领者。”

千骥资本董事总经理沈小寅表示：“随着测序、基因编辑、蛋白结构预测等基盘技术的成熟，我们认为合成生物学在生物制造领域的应用是全球范围内未来长期的变革趋势。同时，中国相较欧美更为成熟的大规模发酵产业也为合成生物学技术落地提供了良好的发展土壤。我们看好惠利的酶工程计算设计平台对于研发效率的大幅提升，以及团队在生产工艺放大领域数十年经验的积累，相信公司能推动行业实现传统生产方式的多方位革新。”

云启资本董事总经理冯瑶表示：“合成生物是绿色经济发展的重要领域，将成为下一代技术革命产业。我们非常看好惠利基于理性设计酶蛋白的通用计算能力，成为合成生物领域领先的具备多管线产品能力的公司。一方面，团队在酶蛋白设计的底层能力处于国内甚至国际领先水平；另一方面，已经在多管线中得到验证并且实现量产和规模化销售。我们期待能够携手惠利团队，在合成生物领域取得更多前沿进展，助力产业链智慧升级。”

众为资本合伙人徐薇表示：“众为资本长期看好合成生物行业的机会，而酶又是合成生物应用的关键点。惠利团队是业内不可多得 ‘科技+产业’ 的优秀组合，团队既有行业先进的酶工程能力，又拥有数十年生物化工产业的实战经验。惠利所搭建的酶工程计算平台可以极大地提高获取目标酶的效率，从而较快地实现管线商业化。惠利的管线选择拥有独特而清晰的定位，市场竞争优势明显，期待本轮融资完成之后团队能够继续成长，创造更多的惊喜。”

泰合资本董事孙思表示：“研发效率是领域内企业建立优势的最核心要素，惠利生物团队具备多年产业化落地的成功经验，在数个产品上实现 ‘研发-生产-制造’ 闭环。通过本轮融资，公司将进一步扩大在研发效率及量产能力的领先优势，实现新产品/新领域的落地与应用。我们非常高兴成为公司长期的战略合作伙伴，持续陪伴公司成长。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。