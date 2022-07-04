现代汽车公司今天展示了备受期待的 IONIQ 6 的流线型和永恒的设计，这是其 IONIQ 专用全电动汽车系列品牌中的第二款车型。现代将 IONIQ 6 描述为电动流线型，采用空气动力学造型，创新地使用可持续材料，以反映当今 EV 客户的价值观。

受现代 Prophecy EV 概念的启发，IONIQ 6 的特点是简洁的线条和纯粹的空气动力学，现代设计师将其描述为 Emotional Efficiency。IONIQ 6 的电气化流线型和精心设计的茧状内饰体现了电动汽车新时代的轮廓，而 Ethical Uniqueness 的整体设计主题 反映了现代以客户为中心对能源效率和环境责任的承诺。

“IONIQ 6 将功能与美学的情感融合联系起来，” 现代设计中心执行副总裁兼负责人 SangYup Lee 说。“独特的流线型设计是工程师和设计师密切合作的结果，以对细节的痴迷和以客户为中心的价值观为核心。我们将 IONIQ 6 打造为一个专注的茧房间，为所有人提供个性化的场所。”

IONIQ 6 通过能源效率和可持续材料使用展示了道德和独特的设计。IONIQ 6 的设计从一开始就以人为本，内部空间与外部形式同步发展。努力最大化和优化内部空间，在前后拉伸，形成独特的流线型轮廓和宽敞的内部空间。

与之前屡获殊荣的 IONIQ 5 一样，IONIQ 6 实施了现代外观设计策略，赋予每款车型独特的外观，就像棋子一样。通过采取以客户为中心的方向，现代设计考虑到多样化的生活方式，而不是采用一种万能的方法。

IONIQ 6 是一款电动流线型产品，通过同时满足客户的审美和功能需求来实现情感效率的理念。具有简单而感性曲线的空气动力学雕刻轮廓为电动汽车时代提供了一种新的类型。

IONIQ 6 具有仅为 0.21 的超低阻力系数，这得益于其低鼻翼、前部的主动风门、车轮间隙减小器和可选的超薄数字后视镜。进一步帮助 IONIQ 6 令人羡慕的空气动力学能力表现是它的椭圆形机翼式扰流板，带有小翼、轻微的船尾结构和后保险杠两侧的分离陷阱。即使在汽车下方，为了实现更好的空气动力学性能，底盘的全覆盖、优化的导流板和减小的轮拱间隙也很明显。

IONIQ 6 还在不同位置集成了 700 多个参数像素，例如前照灯、后组合灯、前下部传感器、通风口装饰和中控台指示灯，以在整个车辆中强化 IONIQ 品牌的身份。

尾翼的参数化像素高位刹车灯 (HMSL) 可在刹车时提供引人注目的灯光效果。为了进一步突出 IONIQ 6 的独特性，新设计的现代 “H” 徽章被应用在车辆的前部和后部。

IONIQ 6 的茧形内饰既是一个舒适的隐蔽空间，也是一个私人空间，充满实用功能和可持续材料，以促进注重环保的移动体验和生活方式。

现代汽车集团的电动全球模块化平台 (E-GMP) 使设计师能够拉伸内部、前后、创造优化的腿部空间和宽敞，让乘客在车辆中保持舒适。该平台还允许一个完全平坦的地板，给人一种广阔的感觉。

以用户为中心的内部架构以符合人体工程学设计的控制单元为例，该控制单元位于中央，以减少分心并促进安全、直观的驾驶。模块化触摸屏仪表板集成了 12 英寸全触控信息娱乐显示屏和 12 英寸数字仪表盘。桥式中控台提供方便、宽敞的车内储物空间。

双色环境照明为 IONIQ 6 内部提供整体照明。用户可以从色彩专家开发的 64 种颜色和 6 种双色主题中进行选择，以帮助驾驶员和乘客感到轻松和舒适。方向盘上的 4 点交互式像素灯可实现驾驶员和车辆之间的轻松通信。从前门移除按钮提供了更多的呼吸空间和更多的存储空间。防撞垫装饰、门地图口袋和控制台下盖上的透明装饰进一步突出了宽敞感和独特性。

根据 IONIQ 6 的 Ethical Uniqueness 主题，并受到当今具有环保意识的消费者的启发，设计师将可持续材料应用于外部，包括从报废轮胎到包层的回收颜料涂料和车身上的竹炭颜料涂料。IONIQ 6 的内饰也采用可持续材料和颜色进行装饰。根据装饰水平，这些包括生态工艺皮革（座椅）、再生 PET 织物（座椅）、生物 TPO 皮肤（仪表板）、生物 PET 织物（车顶内衬）、源自植物油的生物油漆（门）和再生钓鱼网毯——后者是 IONIQ 品牌的首创。

IONIQ 6 全球首发将于 7 月举行，届时现代将展示全部规格，包括电动流线型的功能和先进技术。我们希望这款车尽快在中国上市，加入到电动车大军中来。