捷豹正计划在 2025 年转型为全电动品牌的过程中推出三款电动 SUV 跨界车型。新车型将利用捷豹自己的 BEV 平台 Panthera，旨在打破 100,000 英镑的定价障碍。新车型系列有望让捷豹更加独特。捷豹将在英国索利哈尔生产三款 SUV，目标是每年生产 50,000 至 60,000 辆。

根据 Autocar 的说法，入门级车型（显然是尺寸，而不是价格）被认为与保时捷 Taycan Sport Turismo 的尺寸相似。它将有三门和五门车身，定位为单独的车型，入门价格约为 80,000 英镑至 90,000 英镑。然而，带有两轮和四轮驱动的动力总成设置可能会将价格推高至 120,000 英镑——“在此之上，捷豹无疑会看到定制 SVR 车型的空间” 。

预计将在 2024 年底在全球大型车展上看到第一款车型。捷豹已经在 2 月推出了其专有的 Panthera 电动平台，此前该平台花了一些时间来决定是内部生产还是依赖第三方电动汽车平台。

作为捷豹路虎去年 “重塑” 战略的一部分，捷豹宣布将进入电动时代。捷豹目前唯一但畅销的电动汽车 I-Pace 预计将比捷豹的电动改造更持久，但与新的电动汽车系列分开。I-Pace 价格在 80,000 欧元左右。