科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2022.06.27-2022.07.03）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

度过了相对动荡的上半年阶段，本次我们来从一些数据的角度简单看看（新兴）创投市场在这段期间的表现如何。没错，我们本次的讨论地区就是印度。

根据印度媒体发布的数据，今年上半年期间，印度初创领域通过超 940 家初创公司共筹集了近 200 亿美元的资金。相比之下，去年同期的数字是 126 亿美元。如果按照这一幅度（去年下半年的融资总额为后者数字的 2 倍多）继续下去，那么印度创投领域在今年的表现将毋庸置疑的创下历史新高，但如我们所见，在全球市场的剧烈波动下，剧情的发展显然走向了另外一个方向，并且这一走向也同样隐藏在已经破纪录的 200 亿美元数字中。

具体来看，其中，印度创投领域在今年一季度期间获得了 120 亿美元融资，其去年同期则为 40 亿美元。而到了二季度，这一数字便呈现出了 34% 的降幅，仅达到 78 亿美元。作为对比，去年二季度则呈现出了 2 倍的增幅。

当然，如果从投融资领域的主力军独角兽方面来看，我们也同样在见证类似的事情正在发生。去年上半年期间，印度共产生了 15 家独角兽，这包括一季度的 4 家和二季度的 11 家。而在今年上半年，尽管这一总数达到了 17 家，但二季度期间仅 3 家。那么于此，我们也就更加直观地感受到上文中所提到的这种因 “动荡” 而产生的转变。

在 2018 年时，有印度媒体曾预计到 2025 年印度将拥有 100 家独角兽企业，而在经历了印度去年的独角兽热潮后，该媒体称这一数字有望在 2023 年即可达成。目前，尽管这一目标已经在今年 5 月份时实现，但自本次的 200 亿美元规模表现后，并不难预见，在接下来并不短的一段时间内，这种速度也或许很难再得到重现。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

OnPoint 完成 5000 万美元融资：OnPoint 由 Tran Vu Quang 成立于 2016 年，是越南电商营销行业的一家集成解决方案供应商，愿景是建立一个普惠的一站式综合服务平台，将来自不同行业的品牌方、商户及消费者等聚集在一起进行交易活动。此外，该平台还负责提供相应的物流配送和售后服务等，旨在助力东南亚市场打造电商新生态。

据介绍，OnPoint 一方面通过将线下门店、电商平台、社交媒体或品牌网站等多渠道打通，帮助品牌商和店家来展销商品，提高销量。OnPoint 就此补充道，本平台基于大数据、人工智能和机器学习等新技术研发的管理工具能提高用户运营效率。如：Galaxy 主要帮助卖方开展数字营销活动，而 OctoSells 可以帮助他/她们轻松管理自己的在线店铺。

Deliveree 完成 7000 万美元融资：Deliveree 由 Tom Kim 和 Gagan Singh 共同成立于 2015 年，是一家专门针对物流行业的解决方案供应商，主要使用 O2O 模式为东南亚地区的企业和个人提供便捷。同时，它还会为当地的卡车运输公司提供物流培训和其他的配套支持方案。

Deliveree 介绍道，通过将货物、商品等的收寄双方与市场上的物流服务商聚集在自身旗下平台或 APP，然后再依靠调度算法和日常运营来进行用户与司机之间的对接，可以实现运输活动的顺利进行。

Fresh Factory 完成 450 万美元融资：Fresh Factory 由 Larry Ridwan、Widijastoro Nugroho 和 Andre Septiano 共同成立，是一家针对冷链仓储及管理的全渠道解决方案供应商。据介绍，它主要基于地理信息标识系统、人工智能和物联网等技术开展基础设施建设，由此来补齐印尼市场上的冷链短板，推进引领该行业高质量发展。

有消息称，随着印尼电商行业的快速发展且因本国农产品及水产资源丰富，全社会都亟待完善的冷链系统。但由于当前中间仓和配送服务等的供应不足，导致供应链多重环节上存在损耗。此前，高昂的物流成本也造成了许多中小微企业经营受限。

Mapan 完成 1500 万美元融资：Mapan 成立于 2019 年，是一家专注于数字信贷领域的解决方案供应商，旨在通过不断完善金融基础设施和配套服务以及逐步扩大业务覆盖范围来让当地更多低收入人群有条件进行循环贷款和线上购物。

Mapan 还表示，公司接下来将持续升级改造 Arisan 项目。据介绍，这是一种在印尼常见的民间小额信贷模式，主要由女性组织领导。而 Mapan 可以被看作是 Arisan 的在线数字平台，服务的也是处于印尼乡镇地区和城市社区的低收入人群，目的是大众有机会接触到获取资金的渠道，并以合适的价格买到日常用品。

ShopUp 获得 6500 万美元增投：ShopUp 成立于 2017 年，是一家总部位于孟加拉国的全栈式 B2B 电商平台，服务群体主要为小型企业、传统零售店和电商平台，旨在服务客户的过程中优化整体营商环境，促进当地经济社会实现数字化转型和现代化发展。

ShopUp 还表示，针对当地环境和痛点，它推出了一系列服务与产品，还搭建了自己的物流基础设施。目前，该公司旗下主要设有 Mokam（一站式 B2B 电商 APP）、REDX（端到端物流服务平台）以及 Baki（支持 “先买后付” 等服务的金融产品）三个业务模块来分别处理传统供应链、物流和融资中存在的障碍。