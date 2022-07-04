近日，创新型心血管器械研发及产业化平台——南京圣德医疗科技有限公司（简称 “圣德医疗”）完成近亿元 A 轮融资。本轮融资包括 2022 年 1 月由鹰盟资本、深圳高新投和建元天华投资共同完成的 A-1 轮，以及 2022 年 5 月由凯泰资本、南京市创新投资集团和江北新区科技投资集团共同完成的 A-2 轮。探针资本担任本轮融资的独家财务顾问。

本轮融资除推进首款介入瓣膜产品 Xcor 与国内多家顶尖心脏中心联合启动的临床试验外，还将用于加速圣德医疗创新的结构性心脏病治疗器械（Medical Device）+数字医疗（Digital Medicine）+服务（Service）产业闭环落地。

南京鹰盟资本管理合伙人何邢表示：作为圣德医疗最早的投资方之一，我们见证了圣德医疗团队在人造心脏瓣膜领域的专注与深耕，而 Xcor 瓣膜临床手术的成功，是里程碑更是强心剂。圣德医疗针对中国人群心脏结构和心血管特点，自主创新，以专业和科技赋能，致力于解决长期困扰病人的心脏疾患。鹰盟资本再次出资，对圣德医疗的专业能力和发展潜力充满信心，相信圣德系列化产品能够在临床和商业化上取得成功，给更广大患者带来福音。

深圳高新投创投公司上海二部总经理段伟为表示：深圳高新投一直很关注心脑血管疾病领域，特别随着老龄化加剧，潜在市场和病人的独特需求赋予中国创新医疗器械企业弯道超车的机会。我们非常荣幸投资圣德医疗这样一家具有自主研发能力的创新医疗器械公司，其自主研发的 TAVR 产品以及手术辅助决策系统 TAVIGATOR 差异化的组合方案极具竞争力，相信圣德医疗一定会厚积薄发成为行业的领导者。

建元天华投资公司副总裁朱冠宇表示：建元天华致力于寻找细分领域中具有爆发力的项目，圣德医疗是其中的典型代表。TAVR 手术在心脏瓣膜植入中的优势，已经在欧美国家得到验证，中国也不例外，面临着巨大的发展机遇。圣德医疗护城河在于拥有全球顶尖的专家团队，目前管线中的瓣膜产品无论从设计、功能、操作等各方面，都处在全球第一方阵。同时，圣德的 AI 术前规划软件，其实用性和准确性也已经得到国内多个权威专家的认可。建元天华相信，随着创新产品管线的完善，圣德医疗必将迎来更大的发展并且取得巨大的商业成功。

凯泰资本合伙人徐进中表示：凯泰资本所有的医疗领域投资都以 “未被满足的临床需求” 作为起点。在圣德医疗的尽调过程中，我们看到心脏瓣膜这一大病种热点行业，其患者日益变化的需求却未能得到满足。其原因涉及瓣膜病年轻化、人类预期寿命增长以及国人迥异的心血管特点。圣德医疗团队凭借极强的临床背景，洞悉了这些变化的需求，并以国际化整合的思路进行研发和企业运营，这给予了我们极大的投资信心和想象力。我们相信圣德医疗将成为一家优秀的，以疾病为导向的新时代医疗企业。

南京市创新投资集团生物医药投资团队负责人闫鹏安表示：当下，国产医疗器械正值快速发展阶段，医疗器械市场规模也在逐渐扩大，但在临床实践中，尤其是结构性心脏病领域仍缺少 “好” 的产品。圣德医疗团队针对中国人心脏瓣膜和血管特点进行创新研发，已有 4 款原创产品完成设计和前期实验，核心产品 Xcor 瓣膜已进入临床试验阶段，填补了南京在结构性心脏病器械领域的空白，给出了解决各类瓣膜疾病的 “南京方案”。我们期待圣德医疗的产品能够早日上市，造福广大患者。

江北科投集团副总经理朱旨昂表示：非常高兴在 A 轮能够投资支持圣德这样优秀踏实且极具创新精神的企业。圣德医疗拥有一支国际化背景的多学科复合团队，基于对结构性心脏病的深刻理解，自主开发世界领先的创新心脏瓣膜产品，差异化解决未满足的临床需求。作为直属于江北新区管委会的国有投融资平台，江北科投集团一直致力于支持新区科技型中小企业的创新发展。我们看见，圣德医疗从 2019 年 4 月在江北新区注册成立至今，从一款产品到四款产品，从数位员工到超八十位员工。期待圣德通过持续的自主研发，不断推进创新瓣膜产品的发展迭代，推动瓣膜置换手术的全面普及，造福中国更多心血管疾病患者。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。