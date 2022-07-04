7 月 4 日，湖北星纪时代科技有限公司（简称 “星纪时代”）与珠海市魅族科技有限公司（简称 “魅族科技”）在杭州举行战略投资签约仪式，正式宣布星纪时代持有魅族科技 79.09% 的控股权，并取得对魅族科技的单独控制。双方将携手致力于为用户提供多终端、全场景、沉浸式融合体验的核心产品。

星纪时代董事长李书福，魅族科技创始人黄章，吉利控股集团 CEO 李东辉，星纪时代副董事长、魅族科技董事长沈子瑜，吉利控股集团高级副总裁杨学良，星纪时代 CFO 苏静，魅族科技 CFO 戚为民出席并见证签约仪式，星纪时代 CEO 王勇与魅族科技 CEO 黄质潘代表双方签约。

星纪时代董事长李书福表示，当前，新一轮科技和产业革命催生了大量新业态、新模式，消费电子行业和汽车行业的技术创新和生态融合势在必行。未来智能汽车、智能手机两个行业的赛道不再单调，两者不再各行其道，而是面向共同用户的多终端、全场景、沉浸式体验的一体融合关系。通过布局手机业务，消费电子产业与汽车产业深度融合，跨界打造用户生态链，可以实现超级协同。

魅族科技创始人黄章表示，过往的近二十年，魅族科技始终坚守专注和极致的工匠精神，保持着对产品的执着追求，魅族科技和星纪时代紧密协作，将努力为大家打造出更好的产品。相信有着追求源于热爱的初心，魅族科技的明天一定会越来越好。

本次战略投资后，魅族科技会作为独立品牌继续保持运营。黄章先生作为魅族科技产品战略顾问，继续为魅族科技的发展贡献力量，魅族科技高层管理团队将保持稳定。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。