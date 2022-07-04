近日，广州知易生物完成了 1 亿元人民币的 B++轮融资，由国投创业、广州开发区基金、合利创兴集团等投资完成，资金主要用于加速公司新药管线的临床开发。至此，知易生物在 18 个月内完成了 3 亿人民币的 B 轮系列融资。

知易生物是一家立足中国、面向全球的处于临床开发阶段的原创新药研发企业，拥有完整的从菌株发现到 LBP 开发的技术与产业化平台，实现了中国首个采用新菌种的 LBP 药物进入临床、中国首次批准 LBP 用于肿瘤的临床研究等行业重大里程碑。目前在知易的新药管线中，SK08 是国内推进速度最快的 LBP 药物，针对 IBS-D（腹泻型肠易激综合征）的 II 期临床研究即将于今年底完成，SK08 联合 PD-1 抑制剂治疗晚期实体瘤的 Ib/II 期临床已启动，其他多个管线的 FDA/NMPA 注册正在进行中，预计明年多个品种陆续进入临床阶段。

国投创业表示：近年来，随着与肠道微生态相关生物学研究成果的不断丰富，活菌药物有望成为未来关键的药物种类。知易生物作为国内首家获得活菌药物临床批件和目前临床进度最快的企业，在研发过程中，解决了包括菌株发现、成药性研究、药学研究等关键技术问题，构建了完整的活菌药物 GMP 体系，可以满足活菌药物不同开发阶段的要求，在活菌药物的基础研究、产业化与临床能力上处于国内领先地位。自我们首次投资以来，公司在临床进展、管线储备、团队建设等方面进展迅速。我们相信，未来知易生物将加速新药临床开发，稳固公司在国内活菌新药开发领域的标志性地位。

广州开发区基金表示：目前国内活菌药物正处于爆发前夜，知易生物是国内活菌药物的开创者，研发进度处于全球活菌药物的第一梯队，拥有自主、完整的从临床前到新药临床试验申请的产业化平台，且具备丰富的临床管线及临床前储备品种，未来有望成长为全球活菌药物龙头企业，带动区域整体产业链的蓬勃发展。

合利创兴集团表示：我们一直有兴趣投资能推动人类进步且拥有硬核科技的创新型公司，知易生物所处的活体生物药领域是全球生物技术发展的前沿方向，知易生物团队优秀的管理和研发能力高效推动了产品管线的快速向前。我们相信，知易生物作为国内活体生物药领域的领跑者，将继续发力，为行业发展带给更多积极突破。

作为本次交易的独家财务顾问，行远致同表示：微生物对人体健康的作用日益凸显，活体生物药领域备受关注，知易生物是一家有恒心、韧性、专注且具有广域视角的企业，作为国内该领域的领跑者，公司能够率先将自研产品推向临床后期阶段，拥有极强的执行力和行业资源。我们很荣幸能再次助力知易生物完成新一轮融资。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。