阿维塔首发发布全新一代智能电动汽车技术平台 CHN，开启以 “新架构、强计算、高压充电” 为特征的智能电动汽车新元年。CHN 技术平台下的首款车型阿维塔 11 及联名限量版车型阿维塔 011 首度同台展示；并将于 8 月 8 日正式上市，年内开启首批交付。在智能电动汽车快速发展的全新时代，汽车产业链从垂直整合逐步走入横向联合、跨领域融合发展的新阶段。阿维塔汇聚长安汽车、华为、宁德时代三支强大的中国力量，开创全新 “CHN” 合作模式，引领汽车行业发展新趋势。

在长安汽车、华为和宁德时代三方合作的基础上，阿维塔科技与华为签署了全面战略合作协议，共同打造高端智能汽车。标志着阿维塔科技与华为达成了全面战略合作，开启共创共赢、共同进退的全新篇章。

未来，CHN 技术平台最大支持 3100mm 长轴距车型的开发，可延展至轿车、SUV、MPV、跨界等多种车型，并兼容两驱和四驱传动形式。

性能方面，CHN 平台可搭载双电机四驱系统，全栈高压 750V，前交流异步电机、后永磁同步电机，双电机最高功率目前可达 425kW，最大扭矩 650Nm，强劲动力呼之欲出。CHN 平台车型可搭载前双叉臂、后多连杆悬架；铝合金轻量化底盘配合轻量化车体，较全钢材质车体重量减少约 30%。续航方面，CHN 技术平台未来可搭载 135kWh 电池包，能实现 700km 以上续航里程。

CHN 平台采用更安全的域控制器融合架构。动力域、智能驾驶域、智能座舱域、车身域采用域控制器，信息分层部署，纵深一体化防御，信息交互更高效安全。同时，底盘域冗余架构，智能驾驶域冗余通讯，充分满足高阶智能驾驶辅助功能的安全需求。

阿维塔 11 座舱设计遵循拱心石原则，流畅的内饰滚边缝线呈完全对称展开，延伸至前后车门，同时，伴随着智能车内氛围灯环绕点亮，座舱为用户带来如蚕茧般的温暖感，身处其中可感受到安全与惬意。值得一提的是，智能车内氛围灯可随音乐律动，智能语音交互联动，环拥式流水欢迎动效等丰富沟通形式，与用户进行多维 “情感交互”。

座舱搭载智慧互联屏，由主副驾两块 10.25 英寸高清全液晶屏和 15.6 英寸全高清悬浮式中央触控屏构成。悬浮式中央触控屏采用快捷交互设计，高频应用一触可达，且具备快捷手势操作、分屏应用等功能。副驾触控显示屏基于一芯多屏能力，为副驾带来专属影音娱乐功能。无缝链接用户数字化生活，阿维塔 11 配备高功率手机无线充电，部分品牌手机可达最高 50W 无线充电功率。

不同于传统 SUV 的 “单厢” 设计，阿维塔 11 采用了 SUV 和超跑融合的座舱设计，乘员舱和后备箱空间相对独立，以营造高级静谧座舱氛围。首发搭载自研算法 RNC（Road Noise Cancellation）主动路噪消减技术，通过自研的专有算法，在振动传感器与麦克风的实时计算下，主动降低车内路噪，打造静谧的车内环境。在试验工况下，RNC 主动降噪开启后，车内 40-500Hz 路噪全面降低，总声压级降低可达 3 dB，峰值声压级降低达 13dB，达到同级领先水平。

作为阿维塔科技的首款车型，阿维塔 11 由蜚声业内的顶尖汽车设计师 Nader Faghihzadeh 主导完成整体设计，外观遵循大胆自信、人性智能、活力个性的设计原则，阿维塔 11 兼具敏捷力量与未来科技感，展现出独特的情感智能美学魅力；内饰将前瞻美学与温暖科技融合于一体，为用户营造出随性奢华与有未来感的完美平衡。

“青灰” 内饰风格酷似太空座舱，青灰主色调搭配深色顶棚和中控，座椅采用 NAPPA 真皮及超纤麂皮绒材质包裹，在细节处以灵动柠檬黄色点缀，运动感十足。“勃艮第红” 内饰风格以勃艮第红和月夜蓝双色搭配，座椅表面和靠背绗缝均采用非对称设计，带来独特专属的奢华质感和对撞的色彩美学。

随性奢华的材质及工艺，不仅体现于柔软细腻的 NAPPA 真皮，阿维塔 11 更采用多种高规格材质匠心搭配：超纤麂皮绒、簇绒、植绒、软触漆等柔性面料相融和，并在细节处采用绗缝、热压等工艺，独具匠心品质，共同构成阿维塔 11 随性奢华的座舱整体氛围。

阿维塔 11 可选配后排双人多功能按摩座椅，座椅不仅宽大舒适，还具备加热及按摩功能，令乘客释放压力，感受舒适、环拥的乘坐体验；椅背可电动调节，基于预设位置可向后调节 12°，向前调节 28°，总调节幅度可达 40°，最大限度提供乘坐舒适性。后排中央多功能扶手具备功能触控面板及手机无线快充功能，带给用户温暖体贴、知我懂我的情感体验。

领先同级的分段式全景天窗，与随性奢华的未来主义内饰风格相得益彰。前天窗固定玻璃搭配后天窗全景玻璃，带来极佳的视觉通透感；结构上采用创新的超窄前梁和中横梁布局，极大优化前排视野及头部空间；外部玻璃天窗总面积远超同级，总体长宽达到 1.83mⅩ1.33m，为用户带来宽广通透乘坐感受。

创新活力个性的产品内涵，带来多维感官体验新享受

静谧座舱也为音响带来绝佳展现空间。阿维塔 11 标配专业团队调音的 14 扬声器+1 个 12 通道的外置功放，为每个座位都呈现高级声学体验。座舱具有前后排 4 分区声源定位，可精准识别不同区域用户语言指令，准确执行相应操作。

同时，阿维塔 11 还配备 ASE（Active Sound Enhancement）主动声浪，用户可以自主选择多种模拟声浪，优化的声浪跟随效果，为用户创新打造个性化的驾乘感受。通过个性化、定制化的产品体验，阿维塔 11 为用户带来掌握无限可能的自由。

创新自由丰富的产品内涵，车内可搭载智能香氛系统，同时容纳三种不同香氛，匹配更多出行场景和心情。阿维塔生活方式精品未来还会提供更多香氛替换方案，为用户演绎生活的温度和妙趣。

关注细微处的健康安全，阿维塔 11 贴心打造抗菌内饰，在方向盘表皮、副仪表扶手表皮、门板扶手、门板中饰板、NAPPA 真皮座椅等用户常接触的位置，采用抗菌率达 99.9% 的抗菌材质*，有效抑制细菌生长。同时，自动空气净化功能通过 CN95 级空调滤芯，可有效过滤 PM2.5、PM10、飞沫、细菌等对身体有害物质，对光学直径 0.3μm 的颗粒过滤效率大于 95%，呵护每一段与阿维塔 11 共赴未来的旅程。

在使用空间便利性方面，阿维塔 11 领先配备 95 升超大前备箱空间，全车 18 处独立储物空间**，带来丰富便利的储物体验。