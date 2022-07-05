近日，国际创新临床 CRO 公司 ClinChoice 昆翎（“ClinChoice 昆翎”）宣布完成 1.5 亿美元融资，由君联资本领投，泰康人寿、夏尔巴资本及现有股东礼来亚洲基金、杏泽资本和元禾原点跟投，浩悦资本担任独家财务顾问。本轮融资将致力于中国以及海外持续扩张、创新业务发展以及兼并收购。至今，ClinChoice 昆翎已完成多轮融资。

ClinChoice 昆翎立足中国，服务全球，在中国、美国、欧洲及东南亚拥有超过 3000 人的专业团队，为全球新兴生物医药和医疗器械客户提供全方位的一站式临床研发服务。该公司已经完成逾 1000 个 I-IV 期全服务临床项目、近 100 个创新药的注册申报、临床设计和开发工作。

ClinChoice 昆翎秉持内生与外延并重战略，整合全球范围内优质资源与团队，持续提升公司核心力。自 2020 年，在肿瘤、细胞和基因治疗等创新领域积极布局并积累了丰富的经验、收获了良好的口碑，目前已与国内外多家药企及数百家 Biotech 公司达成深度合作。该公司去年顺利完成对岐黄、莱必宜的收购，加强在高质量中药、BE 试验以及 I 期临床试验平台的布局。本轮融资的成功完成将再次助力公司结合自身快速的有机增长以及一系列并购整合，迅速完成全球化布局，为中国创新药出海业务提供世界级的临床服务，成为国内外新兴生物制药和器械的首选临床研发合作伙伴。

ClinChoice 昆翎全球董事长兼首席执行官甄岭先生表示：“感谢各投资机构对 ClinChoice 昆翎的信任。本轮资本的投入充分验证了 ClinChoice 昆翎在临床 CRO 领域的快速发展及未来潜力。随着新一轮融资的完成，我们也将进一步推进公司在本土及全球市场布局、业务的迭代升级以及商业化进程，为人类健康安全尽我们的绵薄之力。”

君联资本联席首席投资官周宏斌先生表示：“很高兴能和公司管理层、礼来亚洲基金、高盛等老投资人股东一起合作，感谢对君联的支持和认可。ClinChoice 昆翎是我们持续关注的一家临床 CRO 公司，做出投资决策前，我们做了全面深入的考察，对公司的优势、创新能力和人才团队印象深刻。我们愿意一起携手，为把 ClinChoice 昆翎打造成临床 CRO 行业的实践者、引领者共同努力。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。