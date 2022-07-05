隶属于奥迪的摩托车制造商杜卡迪展示了 V21L，这是 MotoE 电动赛车的原型。在此背景下，意大利人还公布了该机器的第一个技术细节。据报道，杜卡迪将成为 2023 年至 2026 年 MotoE 电动摩托车的唯一制造商，作为 Energica 的继任者。Ducati MotoE 的总重量为 225 公斤，预计可提供高达 110 千瓦的功率、140 牛米的扭矩和 275 公里/小时的最高速度。

杜卡迪宣布的目标是实现介于内燃机赛车系列 Moto3 和 Moto2 之间的单圈时间。Energica 以前的 MotoE 自行车通常比最小的内燃等级 Moto3 慢。除此之外，较低的重量应该有助于增加单圈时间：Energica 车的重量超过 160 公斤。

虽然改进了，但最重的组件仍然是电池。在电动杜卡迪中，电池组重 110 公斤，容量为 18 千瓦时。内部是 21700 格式的 1,152 个圆柱形单元。带有碳纤维外壳的电池用作支撑车身部件 – 类似于 Ducati Panigale V4 上的汽油发动机。

在开发过程中，杜卡迪工程师与母公司奥迪密切合作。众所周知，这家总部位于因戈尔施塔特的公司已经开发了几代电动方程式赛车，直到工厂停产。例如，杜卡迪提到逆变器仅重 5 公斤，并且 “源自电动汽车赛车的高性能车型”。

110 kW 电动机由 Ducati 摩托车的供应商开发。它重 21 公斤，最高转速为每分钟 18,000 转。电池和电力驱动系统在 800 伏系统电压下工作。

电动杜卡迪通过集成在后部的连接充电高达 20 kW。在这一点上，杜卡迪强调两轮车史上 “最先进的技术解决方案” 之一涉及冷却系统。在赛道上全油门使用对电池来说是一个巨大的热负荷。因此，当前的 Energica MotoE 车必须在维修站中稍微冷却一下才能充电。杜卡迪开发了一种 “特别复杂和高效的双回路流体系统”。这应该允许车在返回维修区后立即充电——充电时间为 45 分钟至 80%。

和赛车一样，杜卡迪也使用了大量的碳纤维，例如在后副车架中。前框架和摇臂由铝制成。对于悬架，使用了 Öhlins 的标准元件，但制动器是由 Brembo 专门设计的，以满足 MotoE Ducati 的要求。

杜卡迪老板克劳迪奥·多梅尼卡利 (Claudio Domenicali) 说：“几周前，我有一个难得的机会在赛道上驾驶 Ducati MotoE，我立即意识到我正生活在一个历史性的时刻。” “世界正在经历一个复杂的时期，如果我们想要保持地球的微妙平衡，环境可持续性是所有个人和所有公司都必须考虑的优先事项。作为杜卡迪，我们已经抓住了这一需求，我们开始寻找一个挑战，让我们能够为减少二氧化碳排放的共同目标做出贡献，同时对我们与赛车相关的 DNA 保持信心。”