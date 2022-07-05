根据 IDC 近日发布的数据，作为元宇宙重要接入路径的 XR 设备，2021 年全球出货量已历史性的突破千万台，未来五年复合增长率预计达 28.7%，这是 XR 硬件领域的重大里程碑。

以下为 IDC 2022 年中国元宇宙市场十大预测：

预测一：元宇宙数字基础建设参与者领衔发力

算力、AI、网络通信、区块链等作为元宇宙不可或缺的基础设施组成，对元宇宙后期布局起到至关重要的作用。预计在 2022 年，以运营商、底层硬件公司、互联网大厂为主的元宇宙基础设施建设参与者会领衔发力，相关的产品研发、操作平台创新、内容升级节奏加快。

预测二：互联网大厂各自独立布局元宇宙平台

互联网巨头根据自身产品和定位特点做出了元宇宙赛道下的对应方向选择。2022 年互联网公司预计会在各自领域持续加码布局元宇宙平台，彼此间的互动和关联仍会较弱。预计到 2025 年，中国 3% 以上的网民会在此类平台上拥有虚拟身份。

预测三：硬件迎来全面升级，相关配件逐渐丰富，元宇宙世界虚拟互动更为真实

头部厂商的 VR 一体机设备预计将在明年迎来显示、交互、追踪定位方面的全面升级。预计在升级后，头盔重量、电池技术、手柄定位等都将出现明显的改进。尤其是手柄中摄像头的添加将使得手柄可以更好地在游戏场景中配合头盔，提升定位准确度。2022 年以后，更多的配件如耳机、手套、虚拟键盘等将开始和 XR 类主机配合使用。硬件的体验升级使得人们在元宇宙世界中可进行更加身临其境的虚拟互动。

预测四：“元宇宙大会” 有望成为疫情新常态下企业的主流大会形式

随着疫情逐步常态化，企业一直在积极探索新的大型会议形式。从实体线下展会到视频直播，两年来已经基本实现了效率和便捷的兼顾。在 2022 年随着元宇宙概念的持续渗透，在元宇宙世界中举办大会，预计将成为企业新的主流大会形式。以互联网公司、投资机构为主要推动力，可容纳多人同屏虚拟互动的元宇宙大会 APP 或者平台将接连上线。

预测五：本土 XR 硬件厂商开启线下门店新时代，为元宇宙硬件铺垫增砖添瓦

2021 年，国内大多本土 XR 厂商已经将战略重点转向消费者市场。随着头部厂商在欧美线下品牌自营店尝试的展开，预计在 2022 年，会有多家本土 XR 厂商开始在国内 T1T2 级城市开启商场品牌自营店的全新尝试，并快节奏地在线下家电、数码卖场设置 VR 产品柜台。线下门店为消费者提供了电商平台外购买 VR 产品的新渠道，助力 VR 硬件产品消费端渗透率的提升。预计 2022 年，中国区 VR 头盔出货中 C 端占比将超过 30%。

预测六：厂商在硬件发行上会采取更为激进的价格策略，积极抢占元宇宙入口

随着头部 VR 厂商自 2020 年底以来的 “大降价”，2021 年国内 VR 新品也对应采取了成本价附近起售的价格策略，展开激烈的价格竞争。预计在 2022 年这一趋势仍将持续：低价起售，游戏内容促销，打卡返现等方式会进一步加剧本土硬件厂商的价格竞争。XR 类产品已经承载了大众 “下一代通用计算平台” 的高预期，厂商在抢占元宇宙硬件入口方面的竞争愈发激烈。

预测七：元宇宙游戏内容逐渐精细化多元化，虚拟和现实产生密切联动

游戏作为元宇宙的早期载体，预计在 2022 年游戏中的线上线下联动会持续加强。元宇宙概念相关的游戏公司在 2022 年预计将推出更多将线上游戏操作和线下真实场景相结合的游戏内容，虚拟和现实的联动增强。

预测八：第三方内容创造门槛不断降低

元宇宙多元开放的特点要求相关的平台必须向第三方开放技术接口，允许用户、内容生产者自由添加修改内容。以沙盒游戏为例，2022 年更多的玩家会直接参与到游戏创作中，更多有现实世界元素的内容会被添加到原本的游戏当中，第三方的内容创作门槛会不断降低。

预测九：培训和远程办公有望成为最先落地的元宇宙商用场景

元宇宙在商用市场落地的场景会和 XR 硬件高度相似。2022 年，预计会有更多针对企业员工培训、协同办公会议相关的应用落地。人脸识别和眼球追踪的技术升级会全面提升会议软件中虚拟人像的表情丰富度。虚拟形象更好的反馈真实信息会极大改善培训以及办公相关元宇宙应用的使用体验。

预测十：面向元宇宙构想的相关虚拟资产交易在 2022 年面临更加严格的监管要求

海外市场元宇宙炒房突破周成交额一亿美元大关。但在中国市场，虚拟资产和数字资产等的所属权、流通价值、相关法律还尚未明确。2022 年，区块链技术将更多地作为底层基建助力元宇宙建设。为了形成更为健康安全的元宇宙发展大环境，元宇宙平台中虚拟资产交易会面临更为严格的监管要求。