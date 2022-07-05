7 月 5 日，专注于为异构计算提供高性能 GPU 芯片和解决方案的沐曦集成电路（上海）有限公司（简称 “沐曦”）举行融资交割仪式，宣布完成 10 亿元人民币 Pre-B 轮融资。该轮融资由上海混沌投资集团、央视融媒体产业投资基金联合领投，上海国盛资本、中鑫资本、建银科创、和暄资本、普超资本等业内有影响力的机构踊跃跟投，老股东中国互联网投资基金、经纬中国、国创中鼎继续超额追加投资，光源资本担任独家财务顾问。

上海混沌投资集团表示：“算力是人工智能时代的核心基础设施，高性能和通用性兼备的 GPU 是最重要的算力组成部分，具有广阔的发展空间，我们认为高性能 GPU 的国产化突破将具有重大意义。沐曦由顶级成建制团队组成，具备稀缺的大芯片成功研发和量产实践经验，我们希望沐曦团队可以基于扎实丰富的技术和经验，坚持推动完整的产品生态，打破国外厂商在该领域的垄断，成为国产自主可控高性能 GPU 芯片的领跑者。”

央视融媒体产业投资基金管理人海通创意私募基金管理有限公司总经理胡曙光博士看好高性能 GPU 的市场前景和沐曦公司的爆发潜力。胡博士表示：“作为中国本土的 GPU 芯片设计企业，沐曦公司瞄准数字经济发展需求和产业趋势，打造了一支完整的、成建制的一流研发团队，面向异构计算体系研发设计具有自主知识产权的高性能通用 GPU 芯片，有望面向大数据和 AI 时代提供数字化基建的关键算力。在国产替代进程和 ‘东数西算’ 国家工程的双轮驱动下，沐曦公司的产品将有望落地应用于超算中心、大数据中心及云计算等数字经济场景，为人工智能应用、云计算与大数据服务提供 ‘中国芯’ 的加速解决方案。”

中国互联网投资基金表示：“我国在 ‘新基建’ 的大背景下全面启动 ‘东数西算’ 工程，AI 超算中心聚焦训练任务，强算力、高功耗、弱延时的特性契合西部枢纽的功能定位，其中，通用 GPU 作为算力基础设施的重要组成部分，已进入深化应用阶段。沐曦专注于设计具有自主知识产权的高性能通用 GPU 芯片，自 A 轮融资完成以来，研发能力持续增强，产业链合作资源不断拓展，获得了快速稳健发展。中网投希望继续赋能沐曦未来成长，也期待沐曦与中网投在人工智能、云计算、基础软硬件等领域的所投项目形成协同布局，共同推动产业生态构建，创造更大价值。”

国盛川禾基金管理人上海国盛资本管理有限公司总经理周道洪表示：“数字经济时代，算力就是生产力，也是综合国力的体现。全球范围内，基于算力的高性能 GPU 市场高速增长，前景广阔，也是国际上兵家必争的关键领域。沐曦致力于研发设计拥有自主知识产权的高性能 GPU 芯片，打造算力平台新标杆，助力我国数字经济跨越式发展。国盛资本致力为新的经济增长点贡献资本力量，点燃创新引擎，已经在数字经济领域战略布局了大量项目，覆盖全产业链和全生命周期，形成了产业、创新与资本良性循环的生态。国盛资本看中沐曦在保障高性能 GPU 从研发到产品化落地、自研 IP 等方面的核心能力，希望陪伴沐曦团队探索创新之路，成就梦想。资本+创新，携手向未来。”

中鑫资本合伙人王宝柱表示：“随着新基建、数字化转型、人工智能、云计算等快速发展，对高性能大算例处理芯片的需求越来越大，中国大陆在该领域还处于追赶阶段。沐曦拥有业内建制相对完整的研发团队，成立以来低调务实，脚踏实地，发展迅速。中鑫资本参与沐曦本轮投资，并通过产业链持续投资，系统布局高性能处理产业生态，与其他投资机构及合作伙伴共同努力，助力沐曦成为国内高性能处理器及解决方案领域的中坚力量。”

经纬中国合伙人王华东表示：“陈维良带领的沐曦团队是非常稀缺的具备高性能 GPU、GPGPU 产品研发经历及能力的团队。沐曦成立之后研发开展顺利，近期将推出高性能指标的产品。本次 Pre-B 轮沐曦继续获得国家级资本的支持，经纬中国超额跟投，期待沐曦不仅快速量产核心产品，还能更进一步引领国内高性能 GPU、GPGPU 生态的发展。”

和暄资本管理合伙人兼总裁张梦涵表示：“GPU 芯片是人工智能、云计算等应用的算力基础，在新一代信息技术革命中处于重要地位。然而，GPU 芯片的技术门槛高、研发难度大，长期被英伟达、AMD 等海外公司垄断。沐曦拥有一个高度稀缺的成建制团队，核心人员拥有约 20 年的行业经验，过去曾主导十余款高性能 GPU 芯片的流片和量产，在硬件、软件方面都有很深的积累。期待沐曦后续在产品研发和商业化落地等方面取得突破，实现高性能 GPU 的国产替代，填补国内该领域的空白。”

国创中鼎董事总经理蒋轶峰表示：“非常高兴沐曦的优秀表现能够吸引差异化背景的投资人参与新一轮的投资，并能做到融资节奏和业务发展保持协同一致互相促进。国创中鼎非常高兴能够继续参与沐曦的本轮融资，希望能够与沐曦共同成长，期待下半年公司流片成功取得又一个里程碑。”

建银科创苏州基金表示：“当前人工智能、大数据、云计算推动数据量激增，全球对于高性能 GPU 的需求不断增长，而高性能 GPU 的研发难度及工程壁垒极高，国家需要摆脱这个领域的对外依赖。我们认为沐曦拥有业内顶尖的、共事多年的全建制团队，量产经验丰富，有机会在高性能 GPU 领域真正实现国产替代。建银科创期待看到沐曦成长为国内乃至于全世界顶尖的 IC 设计公司，并希望陪伴公司共同成长。”

普超资本创始合伙人李立伟表示：“普超资本团队多年来持续在半导体行业布局，并在通讯（基带，射频，电源管理），车载（BPU，传感器），功率器件（氮化镓，碳化硅），消费电子（超低功耗，视音频）和设备等领域支持众多快速成长的创业企业。此次投资沐曦集成电路（上海）有限公司，我们十分看重沐曦有完整和富有经验的团队，超强的研发和管理能力，和在国际顶级 GPU 芯片公司合作设计和量产多款高性能 GPU 的经历。公司在 GPU 芯片设计领域已实现核心技术环节的自主创新，并结合行业趋势和应用场景拥有多款前瞻性芯片的完整体系。沐曦相关芯片的批量生产，可以完善国产自主可控产业生态，满足市场快速增加的高性能计算的需求。”

沐曦创始人、董事长兼 CEO 陈维良表示：“造芯没有捷径，研制国产高性能 GPU 任重道远。一路走来，沐曦十分有幸得到众多合作伙伴的支持和青睐。Pre-B 轮融资的完成将进一步助力沐曦高性能通用 GPU 产品的研发和商业化落地。沐曦将始终脚踏实地打造一流的高端 GPU 芯片应用生态，不仅为国内经济发展提供强大的算力支持，同时走向世界，服务全球客户，推动中国科技产业发展迈上新台阶。”

光源资本创始人、CEO 郑烜乐表示：“实现国产 GPU 的自主可控，保证算力生产力，对我国集成电路产业链和数字经济发展都有着举足轻重的意义。沐曦的全建制团队刻苦攻关，致力于打造完全自主知识产权的高性能 GPU 芯片和解决方案，具有完全自主研发的全新专利架构，兼容国际主流生态的完整软件栈，是国内 GPU 的领跑者。光源作为沐曦的独家财务顾问，看好沐曦的发展，期待公司能早日实现国产 GPU 自主可控的目标，光源也将长期持续助力沐曦成为全球领先的高性能 GPU 企业。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。