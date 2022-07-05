动点出海获悉，印尼财务管理初创公司 PINA 近日宣布，获得了一笔 300 万美元的种子轮融资。

据透露，本次投资活动由 AC Ventures、Vibe.VC 和 Y Combinator 领投，并由 XA Network 及现有投资者 1982 Ventures 和 Prasetia Dwidharma 参投。

针对新资金，PINA 表示将主要用于加速产品研发和促进用户增长。此外，该公司比较注重对金融领域专业人员的招聘以及产品功能部署上的研发投入，接下来还将积极采取措施来完善 APP 上的案例咨询和投资建议功能，同时会推出更多独家活动服务会员用户。

PINA 由 Dan van Leeuwen 和 Christian Hermawan 成立于 2021 年，是印尼的一家数字财富管理平台，专注于提供与资产规划和财务管理相关的解决方案。

据介绍，此前，印尼市面上的财富管理服务类产品费用高昂，而且存在最低消费的限制，普通大众根本难以企及。PINA 的愿景就是打造一款实用的个性化管理平台，为用户自主掌控自己的财务生活赋能。

PINA 还表示，希望用户能有条件低价就享受到全面的财务建议，然后再按照自己需求和想法来管理个人账户，简便高效地处理各项理财规划。

据悉，用户通过该公司旗下同名的 APP 不仅可以直接查看个人账目详情、参考投资建议买入股票和基金等，还能学习与理财相关的知识。而且，只有当使用到该公司的的财务管理工具进行投资活动时，平台才会收取少量服务费。

数据显示，PINA 平台上的用户数累计已有 25 万人以上，资产管理规模超过了 410 万美元。