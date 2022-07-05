7 月 5 日酷冷战神先手制胜腾讯 ROG 游戏手机 6 发布会，腾讯 ROG 游戏手机 6 系列新品正式发布。

作为 ROG 游戏手机系列的全新力作，腾讯 ROG 游戏手机 6 系列在性能、散热、游戏体验等诸多方面强势越级提升，全方位超越玩家期待。高通骁龙 8+ Gen1 处理器带来碾压级的性能实力，腾讯 ROG 游戏手机 6 更为其配置全新的矩阵式液冷散热架构 6.0，配合全新酷冷风扇 6 开启 X+模式让强悍性能火力全面喷发；独家的三星 E4 材质 165Hz 专业电竞屏，高达 720Hz 的触控采样率，配合重新打磨的六指操控方案，在指尖也能享受到桌面级的灵敏操控感；全新的未来感外观设计风格，侧边接口、大容量电池等人性化设计以及丰富的外设配件，让腾讯 ROG 游戏手机 6 系列拥有超越想象的梦幻体验，实力问鼎 2022 手游机皇宝座。

高通骁龙 8+ Gen1 爆表战力强芯助阵

腾讯 ROG 游戏手机 6 系列全系标配高通骁龙 8+ Gen1 处理器，其采用台积电 4nm 工艺制成，能耗比大幅提升的同时，更在发热控制上全面提升。相比上一代处理器，高通骁龙 8+ Gen1 的 CPU 主频提升至 3.2GHz，CPU 频率提升了 10%，实测下平均单核性能提升约 8.36%，多核性能提升约 14.78%，多维提升约 15.84%，强悍的性能实力让腾讯 ROG 游戏手机 6 系列能够流畅运行目前主流的手游大作，即使设置高画质档，也能享受高帧稳定的游戏表现。

矩阵式液冷散热架构 6.0 酷冷战神持久冰封

为了给玩家带来顶级且持久的高性能输出，腾讯 ROG 游戏手机 6 系列搭载全新液冷式散热矩阵 6.0，在上代本就出色的散热模组上再度加强，真空腔均温版面积提升 30%，石墨烯面积提升 85%，热量更易传导到外界，并且依旧延续了中置 CPU 的设计，让发热源远离手掌，时刻提供良好的握持手感。此次 ROG 研发团队还突破性的在主板和 RF 电路板之间填充了 3300mg 氮化硼冷却材料，能够为整机提供高效的冷却效果，在进行短时间游戏时，处理器平均温度降幅可达 10℃，降频次数大幅减少 79%，保障玩家流畅刺激的游戏体验。

针对有长时间游戏需求的玩家，ROG 也提供了相应的散热方案，推出全球首款可以由手机供电的半导体制冷风扇——ROG 酷冷风扇 6，在与手机连接后，可开启 X+模式，彻底释放手机潜能，诠释何为 “内心强大，外表冷静”。

三星 165Hz 专业电竞屏 技能瞬发指哪打哪

腾讯 ROG 游戏手机 6 系列配备了全球唯一一款三星 E4 材质 165Hz 超高刷新率的 AMOLED 电竞屏，拥有业界领先的 720Hz 触控采样率，辅以低至 23ms 的全链路触控响应时长，点按、滑动无比跟手，玩家可尽情享受这块屏幕带来的优秀触控体验。不止于此，ROG 游戏手机 6 系列的屏幕还有着 Delta-E < 1 的优异色准、HDR10+高动态范围，以及最高 1200nits 的峰值亮度，在外使用无惧光亮，屏幕画面始终清晰靓丽。本次 ROG 游戏手机 6 系列屏幕还获得 SGS Eye Care Display 认证，有害蓝光低于 6.5%，长时间电竞激战也不会视疲劳。

全新六指操控方案 人机合一战神天降

上一代广受玩家好评的六指操控方案在腾讯 ROG 游戏手机 6 系列上得到进一步的增强，位于双侧的 AirTrigger 超声波肩键升级全新 “抬起—按下” 双触发逻辑，手指点按到抬起即可唤醒两次操作输入，毫秒内的双击神操轻松实现。10 种不同手势的体感操作让玩家能够以更符合游戏直觉的方式进行操控，配合全新升级的 X 轴触线性震动马达，每次操作都有拟真的手感反馈，体验更畅爽。

除了腾讯 ROG 游戏手机 6 原生的完美操控体验外，玩家还可以选择加持酷冷风扇 6，享受实体按键带来的厚实反馈手感，或是升级全新双控手柄 3，以更沉浸的游戏掌机模式投入手游战场。

未来感设计元素 潮酷信仰新体验

腾讯 ROG 游戏手机 6 系列在集合如此多强势升级的同时，依旧不忘在外观设计上为玩家带来新的冲击，全新的未来感设计风格为腾讯 ROG 游戏手机 6 系列带来独特的赛博朋克体验，而在 Pro 版本上，ROG 个性视窗还能让玩家解锁更多专属个性定制方案，此次 ROG 为个性视窗预设了海量的动画效果，同时还将适配热门游戏，让游戏关键事件呈现在个性视窗上，随时随地让玩家展现出自我风范。

无论是想要以高画质畅快体验手游大作的玩家，或是追求高阶操作，渴望在天梯、竞技场里挑战自我的玩家，腾讯 ROG 游戏手机 6 系列都能全方位满足，并且将全面颠覆玩家对游戏手机的期待，带来革命性的体验新突破。