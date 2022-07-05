近日，深圳市塔吉瑞生物医药有限公司（简称 “塔吉瑞”）宣布完成数亿元人民币 B 轮融资。本轮融资由鼎晖百孚领投，原股东建银国际、深创投、东方富海等继续跟投。本轮融资所募集资金将主要用于推进 TGRX-678 和 TGRX-326 的关键临床试验，以及公司其它 First-in-Class、Best-in-Class 的全球创新在研项目的开发和进一步扩展。

塔吉瑞是一家专注于源头创新的靶向抗癌新药研发企业，致力于解决尚未满足的临床需求，攻克癌症耐药问题。塔吉瑞目前已布局多款抗肿瘤新药的在研项目，治疗领域包括慢粒白血病等血液瘤和非小细胞肺癌等实体瘤。其中，2021 年两个核心产品——全新一代 Bcr-Abl 变构抑制剂 TGRX-678 和国际领先的 ALK/ROS1 双靶点抑制剂 TGRX-326 研发取得重大突破，分别在北京大学人民医院及中山大学肿瘤防治中心首次启动临床Ⅰ期试验并完成首例受试者给药（First-in-human)，目前两项目的临床进展顺利。

塔吉瑞的产品管线中，除了上述提到的 TGRX-678 和 TGRX-326，今年还将有两个创新小分子药物进入 IND 申报阶段。

鼎晖百孚合伙人曹旭表示：“塔吉瑞具备国际领先的药物设计和研发技术，在研产品皆为全球全新及最新一代药物。经过多年的磨砥刻厉，塔吉瑞成功将 TGRX-678，TGRX-326 两个项目在国内推进至临床阶段。我们很高兴看到塔吉瑞这些年来的成长，也期待未来这两个产品可以尽快推向全球市场，填补尚未满足的临床需求。”

建银国际中国公司医疗健康投资总部负责人表示：“塔吉瑞的原创平台技术对解决肿瘤耐药问题具有重要意义，欣见原创新一代 Bcr-Abl 变构抑制剂 TGRX-678 和国际领先的 ALK/ROS1 双靶点抑制剂 TGRX-326 两款产品成功推进至临床试验，也期待未来塔吉瑞更多管线取得新的里程碑。我们相信塔吉瑞的成长将会为广大肿瘤耐药患者带来新的希望。”

塔吉瑞创始人、首席执行官王义汉博士表示：“本轮融资将帮助塔吉瑞推进关键产品开展临床试验，塔吉瑞的新药研发推进能够如此迅速而高效，衷心感谢鼎晖百孚、建银国际、深创投、东方富海等投资人一直以来的认可和支持。最新全国癌症报告显示，我国疾病负担情况仍然不容乐观，许多临床适应症药物亟待开发。塔吉瑞将继续秉承 “使命赋创新以动力，创新赋生命以可能” 的理念，钻坚研微，致力中国本土创新药研发。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。