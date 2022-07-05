银联国际日前宣布，与新加坡最大银行星展银行达成合作，基于数字化发卡技术，支持后者旗下移动支付产品 DBS PayLah！接入银联二维码服务。DBS PayLah! 是新加坡用户规模最大的支付 App，此次合作后，其使用范围将从本地扩展至全球受理银联二维码的商户。

在东南亚，所有国家均已支持银联移动支付服务，上半年新增 10 万家受理商户，累积已超百万家，其中新加坡受理商户数达 7 万余家。在不断优化受理环境的基础上，银联国际携手东南亚主流机构，为本地消费者提供移动支付服务，区域内 20 余个电子钱包已支持绑定银联卡，包括泰国 BeWallet、马来西亚 GoPayz 等主流钱包。

新加坡居民现在只需下载 DBS PayLah!，在线申请银联虚拟卡，即可在新加坡在内的 45 个国家和地区扫码支付，享受 “跨境通用” 的支付体验。用户全程无需切换多个 App，也无需申请实体卡片。

银联受理网络已拓展至全球 180 个国家和地区，其中东南亚受理覆盖率达 80% 以上，境外发卡超 1.8 亿张。顺应用户支付需求变化，银联国际将境内移动支付的发展经验及技术成果积极应用于国际市场，已推动 1300 万家境外商户支持银联移动支付服务，境外 30 个国家和地区落地超过 140 个支持银联卡的电子钱包产品。