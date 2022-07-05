7 月 5 日，企业级异步音视频 SaaS「Vizard」（公司全称：北京蓝色脉动科技有限责任公司）宣布完成数千万元 Pre-A 轮融资，由成为资本领投、老股东靖亚资本、SOSV 中国加速、Artesian 全数跟投。本轮融资将用于 Vizard 产品功能研发、海外市场拓展、团队扩张及垂直场景应用深化等工作。

成立于 2018 年的 Vizard，公司同名企业级异步音视频软件产品 Vizard 涵盖一站式视频录制、融合背景、人像提取编辑、多语言实时语音转文字、基于文字的剪辑和定位、桌面窗口、提词器、云协同等功能，更加符合企业级的多重场景。

Vizard 创始人张冠群表示，全球疫情彻底改变的人们的工作方式，云计算、AI、WebAssembly 技术的发展将催生新一代的企业视频沟通和协作工具。目前 Vizard 已经先从企业内外部沟通环节相关的通用场景切入，上线 8 周内依靠口碑传播便获得数万注册用户，且期间用户粘性持续提升。未来，Vizard 将进一步拓展海外市场，向市场营销、售前演示、产研管理、培训、教育等垂直应用场景进行拓展与深化。此前，Vizard 的团队的实时视频字幕工具绘影字幕已获得视频工作者的广泛使用，并率先进行了出海的尝试，积累了全球化工具产品的研发和运营经验。

成为资本管理合伙人顾旋表示，过去几年我们看到了全球范围内文字、表格、图片处理软件的快速云化、平民化和协同化，也看到了实时音视频工具也已经在全世界普及，异步音视频工具作为重要的场景补充（产品介绍、品牌宣传、员工培训、会议录制和分享等）也在快速兴起。基于视频的内容传递在 C 端已经形成了确定性的趋势和用户习惯，同时也正在倒逼企业向客户和员工传递内容的形式快速从图文向视频迁移。Vizard 团队从企业级异步视频制作工具切入，结合超低延时实时字幕、自研语音识别、基于文字的精准剪辑和定位、人像提取和视频标注处理、基于云的多人在线协同和传播等能力，显著降低了视频生产和传播的门槛，满足企业级异步视频场景需求，有强大的产品能力。公司未来目标成为企业级一站式视频内容制作和管理平台。Vizard 创始团队成员具有多年成功的全球化企业级工具软件的产品和运营经验，我们相信 Vizard 将能成为中国企业级工具软件出海的领先者。

Vizard 团队此前曾成功研发和运营绘影字幕产品，绘影字幕基于 Vizard 自研 0.01 秒级别的 ASR 语音转文字技术，实现字幕和音画高度同步，进而可以支撑高精度的基于文字的视频剪辑技术。目前，绘影字幕产品已积累超百万小时音视频语料库，形成了深厚的技术和数据壁垒，并反哺 Vizard 产品的算法和模型能力。

张冠群表示，公司的绘影字幕产品已经完成了海外市场的 MVP 和收费验证，目前已有数百万累计注册用户。同时，绘影字幕基于完全 UGC 真实场景共积累近百万小时的视频素材，并正在内部进行小语种模型训练。由于绘影字幕产品可与 Vizard 产品形成技术、语料、获客以及海外运营经验的高度复用，未来，绘影字幕中百万级存量用户中可转化为 Vizard 用户并反哺公司产品研发，通过切入海外中小企业营销场景为支点挖掘海外更高的付费能力和付费意愿，进一步打开国际市场。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。