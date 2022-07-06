亲合力公司近期宣布已完成 A+轮融资，该公司于 2021 年 9 月完成由国投创业领投的 A 轮融资，两轮融资总额达数亿元人民币。A+轮融资由鸿富资产、兴业国信资管参与投资，华兴资本担任本次交易的独家财务顾问。

本轮资金将用于推动公司多项具有肿瘤微环境特异性激活功能的全球创新药物的临床研究进程，并加速公司技术平台和早期管线的研究开发，填补肿瘤治疗领域大量未被满足的临床需求。

亲合力公司是专注于全球创新型抗癌药物开发的临床期生物医药公司，拥有全球首创的专利性化学偶联技术和独家的偶联 Linker，可将传统药物创新升级成为肿瘤微环境递送和激活的新型精确制导药物。亲合力公司利用微环境可激活的化学基团和 Linker 封闭药物活性，实现药物在肿瘤外周封闭毒性、而在肿瘤组织中特异性激活的特性，解决 On-target 毒性，同时提高药效和扩大用药安全窗口。

亲合力公司独特的平台型技术为各种抗肿瘤药物升级换代带来新的希望。公司已布局小分子-药物偶联物（SMDC），抗体偶联药物（ADC），抗体-细胞因子融合的偶联药物，微环境激活偶联细胞因子，微环境激活偶联抗体，和微环境激活偶联双抗六大领域，可从分子结构上对小分子，细胞因子，抗体，双抗或多抗进行增效和降毒的改造，形成新的具有全球专利的新型分子。公司在研管线均属于拥有全球权益的 first-in-class 及 best-in-class 创新药产品，商业前景广阔。目前，公司小分子偶联药物莱古比星已启动注册性临床研究；莱古杉醇等多项药物已经或即将进入临床开发阶段，包括自研和合作开发的抗体-细胞因子融合的偶联药物，微环境激活偶联抗体，和微环境激活偶联双抗等。

亲合力公司正积极开展合作开发的业务模式，和全球药企携手创造 best-in-class 创新药产品。目前公司与天境生物等具有创新思维的药企合作开发的新型大分子药物在动物模型上显示优效，已进入临床前工艺研发阶段。未来，肿瘤微环境特异激活的化疗和免疫治疗药物因其低毒性可参与到各种多药联合的抗癌疗法中，亲合力公司也将积极开展与全球药企的药物联合治疗的临床合作，为联合治愈肿瘤创造新型组合，造福全球患者。

亲合力公司创始人、总裁兼首席战略官刘辰博士表示：“本轮融资进一步说明投资者对我们肿瘤微环境特异激活智能化药物平台和现有产品管线的充分认可和看好。我们针对靶点机制潜在有效、但毒性较强的分子进行增效和降毒改造，旨在解决目前肿瘤治疗领域巨大的未被满足的临床需求，为传统药物的临床应用拓展、新分子药物开发、以及联合治疗开拓全新的思路。值得一提的是，我们利用的肿瘤组织中高表达的泛癌种特异性蛋白酶靶点具有极强的广谱性，有望摆脱靶点依赖，应用于多种实体瘤的药物开发中。我们期待在未来 10 年至 20 年内，通过技术平台来革命性地提高肿瘤治疗，将恶性肿瘤变为可长期存活的慢性可控疾病。”

亲合力公司 CTO 刘源博士表示：“亲合力公司开拓的 ‘无毒化疗’ 和 ‘超级抗体’ 两条新赛道需要资本和合作药企的参与，感谢国投创业、鸿富资产、兴业国信资管对亲合力创新技术开发的支持。传统化疗单药使用时通常采用接近于最大耐受剂量的治疗剂量，其强烈和累积的毒副作用常会导致病人不愿意接受化疗或不得不退出化疗。亲合力公司的 ‘无毒化疗’ 既保留一线化疗药物对肿瘤直接杀死抑制的特点，又可与免疫治疗长期联合治疗，从而达到不影响病人生活质量的长效抑制肿瘤的效果。单抗药物方面，亲合力公司改造后的 ‘超级抗体’ 具有降毒和增效两方面特点，目前全球类似竞争较少，因此也希望更多的资本和合作药企参与到 ‘超级抗体’ 的研发中来。”

国投创业表示：“亲合力独特的肿瘤微环境靶向激活技术可以为小分子药物、传统化疗药、高活性细胞因子及抗体提供靶向肿瘤微环境的可靠技术手段，有望大大提升药物的治疗窗口并具有广阔的应用潜力。其首个临床产品的 I 期临床读出的代谢和疗效数据证明了这一技术平台的设计理念，随着目前的关键 II/III 期临床的推进及后续产品的临床推进，我们有理由期待更令人振奋的临床数据。”

鸿富资产管理合伙人杨志春博士表示：“鸿富资产聚焦科技前沿创新，重点投向符合国家战略、突破关键技术、提升国家核心竞争力的科技创新企业。亲合力公司研发团队厚积薄发，打造出全球领先的肿瘤微环境特异性激活平台。基于该平台技术，公司构建了覆盖小分子和大分子的丰富产品管线，并与业内公司达成了多项产品研发合作。当前，亲合力最快产品已启动注册性临床研究，初步的人体数据很好地验证了该平台技术的独特机制。我们很荣幸能参与亲合力本轮融资，非常期待公司产品早日上市，造福广大患者。”

兴业国信资管股权投资一部负责人李伟表示：“亲合力是一家具有鲜明特色的平台创新型 biotech 公司，公司核心团队在肿瘤微环境激活药物领域具有 20 年以上的沉淀和积累，公司平台在小分子和大分子药物上皆可适用，动物数据和临床数据表明公司平台及产品具有极大的临床开发价值，兴业国信资管很荣幸参与亲合力本轮融资，也期待公司产品早日可以造福更多肿瘤患者。”

华兴资本董事总经理、医疗与生命科技组主管谢屹璟表示：“我们很荣幸能协助亲合力公司完成本轮交易。系统性毒性限制临床应用是抗肿瘤药物开发长久以来的重要痛点，亲合力公司的肿瘤微环境特异性激活平台以独特的机制为抗肿瘤药物开发带来新的惊喜，我们衷心希望公司能够借助本轮融资加速这一创新技术的临床转化，开启肿瘤治疗的新时代。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。