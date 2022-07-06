来自以色列的电动汽车技术颠覆者 City Transformer 已选择 SEGULA Technologies 作为其工程开发合作伙伴。此举将使两家公司利用他们的专业知识、专有技术和创新进一步开发开创性的全电动可折叠 CT-1 微型汽车。

在过去的八年里，City Transformer 工程团队坚定不移地推进和优化 CT-1 概念，以至于开发计划现在正在进行第七代微型车迭代。

在与 SEGULA 在法国、德国、以色列和澳大利亚的工程师合作的第一阶段，将进行可行性研究阶段，预计将于今年晚些时候结束。CT-1 是一款全电动双座四轮微型车，采用专有的变形技术，可在道路上实时改变底盘，以超越交通并适应狭窄的城市空间。因此，CT-1 被誉为城市生活的移动游戏改变者，有助于将城市景观转变为更清洁、更环保、更安静的空间，同时与高科技和优化的交通解决方案无缝运行。

CT-1 的基础基于 City Transformer 内部开发的高度先进的模块化滑板架构，确保可折叠微型车非常适合内城生活，在拥挤的交通情况下，驾驶车辆通常会带来压力，时间-消耗、昂贵和艰巨的体验。凭借其革命性的主动宽度调节专利技术——CT-1 可以在行驶时从 1.4 米的宽度 “折叠” 到道路上实时测量的超紧凑型一米——全电动微型车提供真正的在克服拥堵、停车问题、污染和电动汽车运行成本方面取得移动性突破。先进的架构还确保 CT-1 是一款引人入胜的产品，既有趣又充满个性。

CT-1 仅重 590 公斤——包括与当今市场上大多数其他标准电动汽车 (EV) 电池相比质量小 80% 的电池组——CT-1 提供了出色的 180 公里实际零排放行驶里程。每周为家人购物所需的时间（30 分钟）也是 CT-1 将电池从 10% 充电至 80% 所需的极短周转时间。

CT-1 全宽 1.4 米，最高时速 90km/h；当它在一米宽时，速度限制为 45 公里/小时。测试表明，全电动微型车比踏板车和电动自行车安全得多。研究还表明，由于其创新的变化尺寸和整体紧凑的包装，CT-1 驾驶员找到停车位的可能性增加了 10 倍。他们还受益于大大减少了在方向盘后面花费的时间和更便宜的日常电动汽车运行成本。事实上，CT-1 的效率是当今市场上其他典型电动汽车的两倍。

CT-1 计划于 2024 年进入量产阶段。City Transformer 通过预购 CT-1 为个人提供成为颠覆性电动汽车技术早期采用者的机会。