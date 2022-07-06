恒驰 5 今晚总算是官宣发布了，定位全球极智纯电豪华 SUV，售价仅 17.9 万，超高性价比引发广泛关注。发布会虽然是在线直播方式进行，不过可以看到又两款真车一直围绕在演讲者周边，总算是要商业化上路了。

恒驰汽车总裁刘永灼在发布会上表示，恒驰 5 是 “30 万以内最好的纯电 SUV”。为何恒驰 5 有这样的底气？它在品质、智能科技、性能配置等方面有哪些过人之处？

惊艳的颜值是恒驰 5 给人的第一印象。恒驰 5 由世界顶级造型大师中村史郎设计，前脸设计利用圆润饱满的形面，将新能源车特有的无格栅设计与凌厉的日行灯巧妙组合，搭配 21 英寸聚能刀锋轮毂，时尚感与科技感爆棚。整车长 4725mm、高 1676mm、轴距 2780mm、宽 1925mm，媲美宝马 X3、奥迪 Q5L 等 40 万级别豪华 SUV。

智能座舱是现代汽车日益智能化的标志，也是恒驰 5 的优势所在。恒驰 5 搭载宇航级智能座舱，拥有宽度达 1.2 米的环抱式 3D 曲面三联屏，交互体验媲美百万级别的奔驰 EQS 三联屏，配合业内算力最强的高通第三代骁龙数字座舱平台，可轻松实现人脸识别、情绪识别、多屏互动、手势交互、语音交互等功能，智能化程度远超同级车型。

比如说，通过恒驰定制的车载 AI 助理 “小驰”，用户仅需一句指令：“小驰，要下雨了”，“小驰” 便能理解你的意图迅速关闭天窗。当用户在驾驶过程中出现疲劳状态，恒驰 5 会立即发出警示，杜绝疲劳驾驶的安全隐患。

恒驰汽车的驾驶性能也是一大亮点，这得益于其在核心技术的不懈投入。基于从德国本特勒收购的全球领先新能源汽车 3.0 底盘架构，恒驰联合德国博世、爱达克开发更适合中国市场的 H-PLATFORM 3.0 极智纯电平台，并搭载由联电开发的高效能 “三合一” 电驱动系统。恒驰 5 百公里加速仅需 7.8 秒，从百公里时速到完全刹停只需 34.5 米，在同级别车型中优势明显。恒驰 5 还搭载宁德时代磷酸铁锂电池，续航里程 602km。此外，通过 L2.5+级 H-PILOT 智能辅助驾驶系统，恒驰 5 可轻松实现 APA 全自动泊车、遥控泊车、超级高速公路驾驶辅助等。

恒驰 5 让利于民的预售政策，同样是市场关注的焦点。据了解，恒驰 5 首一万辆将特大让利，预售订金 1000 元，转大定 10000 元抵 20000 元。同时，为了消除消费者疑虑，所有购车款均支付至天津津滨公证处专户监管，交车时才付全款，提车后 15 天内可退车并退款。豪华品质、亲民售价，恒驰 5 以超高性价比先声夺人，或将成为今年新能源汽车市场的一匹黑马。