未来所有来自 Lotus 的新主流车辆都将是全电动的。这一举措的灵感来自于 2019 年作为英国首款电动超级跑车推出的全球最强大的量产车 Lotus Evija。客户交付将于今年晚些时候开始，在中国市场也已经快马加鞭推进。

Evija 之后是 2021 年推出的 Emira 跑车。它不是 EV，但采用相同的空气动力学和效率原理设计，是 Lotus 最后一款内燃机驱动的量产车。Emira 还经过设计，可回收率超高。

莲花最新的新一代汽车是今年早些时候推出的 Eletre。这标志着该公司向全系列电动汽车的过渡，并确立了该品牌在历史上的地位，成为世界上第一家完全电动化的成熟跑车制造商。Eletre 是一款大胆的新型超级 SUV，它见证了标志性的 Lotus 跑车 DNA 为新一代客户而演变。

这些新车型将在未来四年内加入另外三款电动汽车——一款四门运动轿车（133 型，将于 2023 年推出）、第二款 SUV（134 型，将于 2025 年推出）和轻型下一代跑车（135 型，2026 年）。

莲花还支持其他企业实现全电动未来的愿望。该公司的轻型电动汽车架构 (LEVA) 是支持 Lotus 135 型的创新新技术，也可通过该业务的咨询部门 Lotus Engineering 进行商业化购买。

莲花车主对品牌的热情也是可持续发展故事的一部分。自 1948 年第一辆莲花汽车诞生以来，已生产超过 105,000 辆，莲花估计多达 70% 仍在使用中。需要指出的是，莲花已经进入中国开始了电动车的旅程。