根据 Sensor Tower 发布的数据，2022 年 1 月至 5 月期间，全球手游市场收入为 348 亿美元，在疫情之后首次出现同比下降。同期欧美手游下载量增速放缓，而东南亚地区依旧保持良好增长态势。RPG、策略手游依旧是用户支出的热门品类，超休闲手游则在用户规模上进一步扩大，成为当今手游下载量最大增长点。本报告将针对 2022 年上半年全球手游市场表现，以及多个热门品类进行深入介绍与分析。

2021 年全球手游市场收入再创新高

2021 年全球手游玩家支出约 884 亿美元，再创新高。从移动设备来看，iOS 用户支出占 59.1%，略高于安卓用户。2022 年 1 月至 5 月期间，全球手游市场应用内购收入为 348 亿美元，在疫情之后首次出现同比下降。

2022 年第 1 季度，全球手游收入前 5 的市场分别为美国、日本、中国 (大陆市场)、韩国与中国台湾。其中，美国与日本市场收入下降明显，均超过 10%；中国与韩国表现较为稳定；而中国台湾季度收入实现同比增长 7%。

下载量方面，随着新冠疫情在全球范围的影响削弱，移动游戏下载量增速逐渐放缓。2021 年全球手游市场下载量为 556 亿，同比下降 1.2%。其中，Google Play 贡献 83.4% 的市场份额，较 2020 年进一步提升。

虽然欧美市场增速放缓，2022 年上半年东南亚地区仍然保持着良好的增长态势。而受到国际局势影响，俄罗斯在 4、5 月份手游下载量出现明显下滑。

全球范围来看，印度仍然是当前移动游戏下载量最大的市场，2022 年第 1 季度共获得 21.9 亿下载量，而东南亚地区增长表现最为亮眼，其中印度尼西亚、越南、菲律宾季度同比增长率分别为 5%、21%、10%。

中重度手游收入占比高达 60%

中重度游戏仍然是全球手游用户消费 (IAP) 最高的类别。2022 年第 1 季度，来自中重度手游的收入突破 122 亿美元，占移动手游市场总收入的 60%。其中 RPG、策略品类合计贡献了中重度手游应用内购收入的 80%。休闲游戏方面，益智解谜类与模拟类表现依然强势，两者季度收入均超过 10 亿美元。此外，棋牌类手游在全球吸金 19 亿美元，占全球收入的 9%，依然具有十分可观的市场份额。

2022 年第 1 季度，休闲手游共获得 87 亿下载量，占全球总下载量的 79%，其中超休闲游戏仍然是下载量最高的品类，达到 35 亿；其次为街机类、模拟类。中重度手游全球下载量约 16 亿，射击手游共获得 4.9 亿次下载，是中重度手游下载量最高的品类，动作类与策略类紧随其后。值得一提的是，2022 年第 1 季度休闲手游下载量占比较 2021 年同期进一步提高，说明休闲玩家比重仍在不断扩大。

4X 策略、模拟、放置 RPG、超休闲手游在亚洲获得高增长

美国仍然是全球 4X 策略手游收入贡献最大市场，2022 年第 1 季度贡献了 6.5 亿美元，占该品类全球收入的 32%。日本与中国香港地区依靠三国主题 SLG 手游的强势吸金表现，整体收入较为稳定，中国香港甚至实现同比 6% 收入增长。

2022 年第 1 季度美国模拟手游应用内购收入为 5.4 亿美元，尽管较 2021 年同期下降 10%，仍然是该品类全球收入最高的市场，占该品类全球收入的 45%。以《Roblox》为代表的沙盒手游，以《Family Island》为代表的产业大亨/制作手游，均是当下美国市场最热门的模拟游戏。

随着沙盒、与产业大亨/制作手游在亚洲与南美地区进一步渗透，多个市场收入呈现出阶跃式增长，其中韩国和巴西分别实现 51% 和 31% 的同比增长。

放置 RPG 手游收入前三的市场依次为日本、中国大陆以及美国。2022 年第 1 季度，来自日本的收入达到 9800 万美元，占全球放置 RPG 手游收入的 31%。作为 RPG 手游的热门市场，韩国在放置 RPG 这一子品类同样表现不俗，获得 33% 的同比增长。

在中国港澳台市场，放置 RPG 手游收入上升趋势显著。其中，来自中国台湾市场的季度收入达到 2100 万美元，同比增长 134%。此外，收入前十市场中，土耳其收入从 2021 年第 1 季度的 200 万美元激增至 900 万美元，成为涨幅最大的地区，NEXTERS 旗下《Hero Wars》可谓功不可没。

作为全球超休闲手游最大市场，2022 年第 1 季度印度共获得 4.7 亿下载量，第 2 大市场美国下载量为 3.8 亿。与 2021 年第 1 季度相比可以看出，印度与美国超休闲手游市场出现饱和，均呈现不同程度的负增长。

另一方面，东南亚与拉美地区超休闲手游市场欣欣向荣，普遍表现出强劲增长势态。尤其是越南市场，季度下载量同比增长率突破 40%，可见超休闲游戏在这些市场前景依然十分可观。