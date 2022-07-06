动点出海获悉，新加坡网络安全初创公司 watchTowr 近日宣布，获得了一笔 800 万美元的 Pre-A 轮融资。

截至目前，watchTowr 的融资总额达到了 1025 万美元，其中还包括去年 11 月份筹集到的 225 万美元种子轮资金。

据透露，本次投资活动由 Prosus Ventures 和 Vulcan Capital 联合领投，并由 Wavemaker Partners 参投。

针对新资金，watchTowr 表示将投入平台技术升级以及开展扩张计划，目标是逐步打开全球更大范围的市场。

watchTowr 由 Benjamin Harris 创立于 2021 年，总部位于新加坡，是一家网络安全领域的解决方案提供商。据悉，它主要利用自身特有的技术手段帮助客户进行安全漏洞排查，进而采取更新相关补丁等操作进行系统修复来抵御黑客攻击。

据介绍，在过去十年，有组织的网络黑客活动激增，企业和个人用户防不胜防。watchTowr 现有的技术手段可以监测到黑客入侵过程中的实时操作，并快速分析黑客的特征以抓住其薄弱点，并就此采取针对性措施予以及时回击。较之先前流行的渗透测试等手段，该方法的防御效果更为显著。

watchTowr 进一步表示，该公司还会将当前黑客使用的最近攻击手段和应对解决方案进行整合并同步到平台，此举不仅可以有效加快之后遇到类似情况的响应速度，还能让客户了解自身网络安全状况，从而部署安全团队提出更全面的防御措施，以防再次被入侵。

有消息称，watchTowr 如今已为全球多家银行、金融机构、保险公司以及电商平台和科技品牌提供过服务。