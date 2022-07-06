Zenlabs Energy 已从美国先进电池联盟 (USABC) 获得 350 万美元，共同资助一个为期两年的项目，该项目专注于以硅为主的阳极电池中的电解质和活性材料。喷气式飞机制造商 Lilium 已授权该技术为其预计在 2025 年推出的零排放飞机提供动力。

位于加利福尼亚州弗里蒙特的 Zenlabs Energy 的项目已经在新的拨款中进行，其中包括 50% 的成本分摊。目前的研究围绕在阳极和阴极表面形成稳定钝化层的材料展开。这是为了解决与用于电动汽车应用的高能量、高功率和低成本的以硅为主的阳极电池相关的剩余挑战，因此 Zenlabs 加入进来。对于通过 USABC 提供的资金，这是汽车研究委员会 (USCAR) 的子公司第三次向 Zenlabs 提供资金。

“与 Zenlabs 签订的低成本/快速充电合同是 USABC 广泛的电池技术研发计划的一部分，”USCAR 执行董事 Steve Zimmer 说。该财团通过与美国能源部 (DOE) 的合作协议运作。Lilium 对 Zenlabs 也并不陌生，并已于 2021 年投资了这家初创公司。这家德国电子喷气式飞机制造商的工程师相信，新技术将能够在几年内为其 Lilium eVTOL 飞机提供动力。作为投资者，Lilium 拥有在其计划中的支线喷气式飞机运营中使用电池技术的独家权利。

“我们的团队在从原材料供应商到电池开发商、制造商和回收公司的整个电池价值链中搜寻了 100 多家公司，” 该公司表示。“基于该研究，我们得出结论，Zenlabs 的软包电池，即使用高硅阳极和高镍阴极的锂离子电池，通过性能、认证和规模化生产，为满足我们的需求提供了最佳解决方案。”

在其电动飞机中，Lilium 的目标是飞行距离约为 175 公里（108 英里），假设以最大起飞重量进行短时间 10 秒的垂直起飞和短时间 45 秒的垂直着陆。该公司表示，Zenlabs 的技术将能够实现这一目标，因为它将在短距离起飞和着陆期间提供每公斤 2,500 瓦的高平均比功率，在巡航飞行中每公斤提供约 250 瓦时，剩余 20% 的能量着陆后预留。

保时捷合资企业 Customcells 将使用 Zenlabs 获得许可的技术生产 Lilium 的电池，声称其电池和电池模块将符合欧盟航空安全局 (EASA) 和美国联邦航空管理局 (FAA) 的预期安全法规。