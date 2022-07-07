日前，在第 11 届 CCF 自然语言处理与中文计算会议（NLPCC）上，蚂蚁集团保险科技团队凭借多年来在保险领域对话理解的技术积累，获得 “细粒度对话社会偏见识别” 评测任务第一名。

据了解，NLPCC 是自然语言处理和中文计算领域最为知名的国际学术会议之一，这次比赛包括知识模型回答问题、语音实体链接、多模态产品总结、细粒度对话社会偏见等七大评测任务。蚂蚁保险科技团队参加的 “细粒度对话社会偏见识别” 比赛，是通过自然语言处理方法识别并定位对话中存在的社会偏见行为，进一步提升服务的公平性。

随着人工智能不断发展，智能服务助理迅速 “走红”。服务背后依托的是一套智能语言理解系统，通过自然语言处理、机器学习等人工智能方法，使机器能够理解人类语言，让蚂蚁保险服务 “善解人意，一视同仁”。

“智能算法需要大量对话数据进行深度学习，一旦海量的数据中出现偏见语言，输出的结果将会存在偏见。” 蚂蚁保险科技算法负责人王洪彬表示，在人工智能训练过程中，就需要对数据进行相关预处理，减少算法中的偏见因素，有效消除偏见与歧视，让智能服务更聪明的同时，也能情商更高更公平。

近年来，蚂蚁保险科技团队持续探索 AI 的新技术，比如自主研发了预训练语言模型—AntInsBert，目前应用在产品推荐、核保、理赔、服务质检等多个保险场景中。在理赔中，用户可以轻松通过和保险智能管家的多轮问答交互完成整个理赔过程，让用户更方便。

蚂蚁保险科技团队也表示，其研发的保险技术也是成熟一个就对外开放一个。据了解，蚂蚁保从 2020 年开始向保险机构开放 “理赔大脑 “这项智能理赔技术，能识别超过 107 种医疗、理赔凭证，将保险产品的理赔核赔效能提升 70%。截至目前，蚂蚁保平台上的保险机构已经累计帮助超过千万人次完成理赔。