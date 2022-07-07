根据 Counterpoint 发布的最新报告，中国今年从 5 月 31 日至 6 月 18 日的 618 电商购物大促恰逢中国两个最大城市逐步解除新冠疫情带来的封锁。电商大促的表现是预测中国消费者情绪的重要指标。与去年一样，天猫选择不透露其 2022 年 618 的数据。另一家电子商务巨头京东的 成交总额为 3793 亿元人民币（约合 566 亿美元），与 2021 年相比增长了 10.3%。尽管如此，这是 618 大促有史以来幅度最低的增长。

研究分析师 Mengmeng Zhang 在评价 618 大促期间智能手机市场表现时表示：“618 期间的折扣和促销将中国智能手机市场从 4 月和 5 月的低点拉升了起来。618 第一周（5 月 30 日-6 月 5 日）的智能手机销量较 5 月 23 日-5 月 29 日增长了 32%。但是，618 期间的智能手机总销量与去年相比仍下降了约 10%，这表明反复出现的新冠疫情和经济放缓损害了消费者对智能手机的整体需求。”

谈及主要厂商的表现，副总监 Ethan Qi 表示：“荣耀在今年的 618 中以微弱优势超越 vivo 领跑市场，是唯一一家实现正增长的主要 OEM。凭借其较低的基数及其极具竞争力的产品覆盖了广泛的价位段，荣耀在此期间与去年相比实现了令人印象深刻的 148% 的增长。荣耀也利用本次电商大促节成功推出了最新的荣耀 70 系列，一举登上畅销榜前十。”

中国 618 购物节期间智能手机市场份额，2021 vs 2022

与 2021 年相比，vivo 和 OPPO 的市场份额分别下降了一位至第二和第三的位置。其在中端市场的新产品，如 Reno 8 和 vivo S15，帮助推动了 OPPO 和 vivo 的销售。

小米今年的市场份额也有所下降位列第四。作为一个传统的线上品牌，小米继续在电商大促期间投入巨资，并声称为今年的 618 活动提供了 10 亿元人民币的补贴（约合 1.5 亿美元）。此外，今年小米的线上促销活动与线下门店的契合度更高。与 vivo、OPPO 类似，小米今年销量最好的贡献是中端产品——红米 K50。红米 K50 是性价比最高的智能手机之一，价格为 2,000 元（约合 300 美元），采用联发科 8100 芯片、120Hz 刷新率的 2k 显示屏和 5500 mAh 电池容量。

苹果在今年的 618 中排名第五，市场份额保持稳定。尽管销量较去年有所下降，但在今年的 618 中，苹果在高端领域是明显的赢家。随着华为份额的减少，苹果在这一领域几乎没有竞争对手。其提供的大幅度折扣也让 iPhone 13 系列更具吸引力。平台也为部分的 iPhone 13 机型提供高达 1,000 元人民币的折扣。

拼多多正日益成为智能手机的重要销售渠道。拼多多继续与品牌和商家进行 “百亿补贴”（约 15 亿美元）的联合活动，其智能手机销售额在节日期间同比增长 148%。