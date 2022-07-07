根据 data.ai 近日发表分析报告，移动设备现在是游戏领域的主导力量。由于其广泛的人口覆盖面和游戏玩法，移动游戏现创造了全球 60% 的游戏支出。这比第二大游戏形式家用主机的收入高出 3.2 倍。

data.ai 得出的结论是，移动游戏收入有望在 2022 年超过 1,360 亿美元。data.ai 最新的 2022 年第二季度市场数据无疑证实了其的预测：移动游戏在本季度产生的收入比疫情前的 2019 年第二季度高出 30%。根据 data.ai Game IQ 的数据，季度环比增长最快的子类别将是：排名第一的 MMORPG（RPG）、排名第二的 MOBA（动作）和排名第三的 4X 行军战斗（策略）。仅 MMORPG（RPG）就在 2022 年第一季度产生额外 3.8 亿美元的用户支出，这推动第二季度的总支出将超过 24 亿美元，同比增长 20%。

更重要的是，游戏将继续主导移动领域。根据 data.ai 最新数据，2022 年第二季度两家应用商店每 1 美元的支出中，都有 65 美分花在游戏上。游戏在 Google Play 平台的支出中占了 72%，在 iOS 商店中占了 62%。

就平台而言，iOS 在过去 12 个月的表现更为强劲。其全球游戏用户支出将在 2022 年第二季度达到 133 亿美元，而 Google Play 将达到 82 亿美元。data.ai 看到 Google Play 的支出略有放缓。部分原因是在东欧冲突期间，俄罗斯的应用商店支付处理被取消。2021 年，按用户支出计算，俄罗斯是全球第 11 大游戏市场。游戏支出占俄罗斯总支出的 66%，其中 68% 来自 Google Play。data.ai 还看到美国和日本的 Google Play 游戏收入季度环比略有下降，这两个国家是 Google Play 最大的两个市场。

从各地区来看，中国大陆、美国和日本是 2022 年第二季度 iOS 游戏用户支出的最大贡献者。然而，就绝对数量而言，本季度增长最快的市场是中国大陆、日本和台湾地区。

在 Google Play 上，美国、日本和韩国在 2022 年第二季度处于领先地位，澳大利亚、斯里兰卡和中国香港的季度支出增幅最大。

Google Play 的新游戏下载量达 110 亿次

移动游戏领域在下载量方面的影响力有限，但在一定程度上仍占据着应用领域的主导地位。data.ai 的第二季度报告显示，游戏下载量占 Google Play 总下载量的 44%，占 iOS 总下载量的 27%。

在第二季度，Google Play 游戏的下载量同比增长 5%，达到 110 亿次新安装。印度和巴西是两个最大的 Google Play 市场，而印度、巴基斯坦和印度尼西亚推动了最高的绝对增长率。在 2022 年第二季度，iOS 平台的游戏下载量超过 21 亿次，但与去年第二季度 24 亿下载量的年度高点相比略有放缓。其中，美国和中国大陆是最大的市场，印度、越南和印尼的同比涨幅最大。

回顾过去 4 年的第二季度表现，data.ai 发现在疫情影响下，2020 年第二季度的游戏下载量带来了强劲的持续增长。与 2019 年第二季度的疫情前水平相比，2022 年第二季度的平均每周游戏下载量增长了 25%。

就移动游戏来说，各种类型的玩家都能得到满足。这种多样性在 data.ai 的最新季度排行榜（下载量、支出和月活跃用户数）中都有所体现。

不出所料，休闲游戏和超休闲游戏在下载榜中占据主导地位。Kiloo 的跑酷游戏 Subway Surfers 在 2022 年第二季度重登榜首，证实了 data.ai 对 2022 年的预测，Subway Surfers 的所有下载量在 4 月份就超过了 20 亿次。这巩固了 Subway Surfers 成为有史以来最受欢迎的移动游戏，并且它仍然高居全球榜单前列。在全球月活跃用户数排行榜中，它也是第三名。而在下载量方面表现出色的是 Supersonic 的 Bridge Race，它跃升 54 名，排名第四。还有 Kitka Games 的派对吃鸡游戏 Stumble Guys，它上升了 21 位，位居下载量排行榜第八名。

在用户支出方面，《王者荣耀》和《原神》包揽了前两名的位置，后者是移动领域的现象级游戏，仍在不断刷新记录。

在用户支出方面值得关注的是排名第五的游戏《梦幻西游》。尽管它的内容源于中国民间传说和神话，但这款 MMORPG 实际上是基于 2001 年的微软 Windows 游戏。该游戏在本季度上升了 13 位。

月活跃用户数排行榜是这三个榜单中最稳定的，并且霸榜游戏仍然是市场上的一些 “常青树”。排在首位的是 ROBLOX，它继续吸引着年轻玩家。今年早些时候，data.ai 的报告表明 ROBLOX 已经产生了超过 45 亿美元的用户支出——来自更广泛以及高参与度的玩家。

有趣的是，整体热门游戏排行榜中的一些游戏也登上了热门游戏突破榜（即季度环比收入最高）。Subway Surfers 是第二季度月活跃用户数最多的游戏，尽管它已经推出 10 年了。活跃用户增长最快的市场分别是美国、印度、巴西、墨西哥和巴基斯坦。5 月 16 日至 6 月 5 日，为了纪念 Subway Surfers 十周年，他们举办了一场社交媒体竞赛，寻找 “超级跑酷者”，获胜者将合作创建一个游戏中的角色。他们还为游戏角色添加了 “未来主义的视觉效果和特效”。这两个周年庆祝活动共同推动了游戏的重新参与和新下载量。Stumble Guys 位列第三，ROBLOX 位列第九。与此同时，Bridge Race 的下载量排名第四，《王者荣耀》的用户支出增幅最大。

然而，关注热门游戏榜单的真正原因是要关注新游戏。Supersonic Studios 的动作（超休闲）大作 Tall Man Run 就是一个很好的例子。这是在 High Heels 和 Hair Challenge 模式下的另一种障碍游戏，并在本季度结束时成为下载量排名第一的热门游戏。