2022 年 7 月，苏州旗芯微半导体正式宣布完成数亿元 B 轮和战略轮融资，由英特尔资本领投，老股东耀途资本跟投。战略轮投资人包括广汽资本、翼朴资本等重要行业深度合作伙伴。本次融资资金将主要用于智能汽车新一代动力底盘域控制器的研发和量产。

旗芯微提供覆盖功能安全 ISO26262 ASIL-B 至 ASIL-D 的全系列产品。近日即将推出 FC4150 系列的第二颗高性能车规级芯片，内置 2M 嵌入式 FLASH 及百兆以太网接口，进一步丰富了产品线。FC4150 产品系列适用于汽车的 BCM、BCM+、BMS、照明、电机控制、HVAC、TPMS 和 T-BOX 等应用。

该公司研发产品均满足车规 AEC-Q100、功能安全标准 ISO26262 及各项车规可靠性测试，可广泛应用于车身、汽车仪表、安全、动力、电池管理等领域，目标填补国内新一代智能网联汽车控制器芯片领域空白，构建全新行业生态圈。

苏州旗芯微半导体有限公司 CMO 黄政钦表示：“高科技巨头的融资加持，是对我们硬科技，高技术实力的认可，在汽车智能化的趋势当中，我们不仅面向国内的主流市场，更放眼于海外的客户，让旗芯微的高效能，高可靠，高安全产品，为智能出行带来最高的保障。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。