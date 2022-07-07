动点出海获悉，印尼物流供应链领域的 SaaS 初创公司 McEasy 近日宣布，筹集到了一笔价值 650 万美元的 A 轮融资。据透露，本次投资活动由 East Ventures 领投。

此前，该公司于去年 9 月份就曾获得来自 East Ventures 的 150 万美元种子轮融资。

针对新资金，McEasy 表示将用于自身技术升级创新，以打造更多满足市场需求的新产品。同时，它还计划加大业务经营范围，逐步向印尼的二三线城市扩张。

McEasy 由 Raymond Sutjiono 和 Hendrik Ekowaluyo 共同成立于 2017 年，是印尼的一家 B2B 解决方案供应商，旨在为物流供应链领域的中小微企业提供相关技术支持，并推动当地运输业的数字化转型。

据介绍，McEasy 旗下同名 APP 集成了车辆智能管理系统 (VSMS) 和交通管理系统 (TMS)。前者主要用于追踪运输车辆的实时位置，而后者可以协助用户进行物流程序的监控及优化。

McEasy 还表示，印尼该领域的大多数企业之前习惯于利用纸笔化方式进行司机行车管理、油耗记录和路线规划等日常工作，导致人力成本过高但过程繁琐、效率低下。因此，该公司推出的一系列产品都将致力于帮助这些企业简化操作流程，还能减少 30% 以上的运营成本。

数据显示，McEasy 的公司规模在过去一年半里扩大了 12 倍，累计已为超过 200 家大型企业提供过服务。