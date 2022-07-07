随着 Jeep 品牌向零排放自由的未来迈进，推出的全新 Jeep Grand Cherokee 4xe 代表了技术最先进且具备 4×4 功能的 Jeep Grand Cherokee，提供 25 英里的全电动范围和 56 英里每加仑当量 (MPGe)。全新 4xe 继承了大切诺基作为有史以来获奖最多的 SUV 的传统，带来了全新的架构、全新的插电式混合动力系统、全新的外观设计和全新的内饰，把世界一流的工艺和技术推向全尺寸 SUV 细分市场。全新电动吉普大切诺基 4xe 加入了大切诺基和三排大切诺基 L 的军团，扩展大切诺基车型阵容。

Jeep Grand Cherokee 4xe 的设计和设计旨在提供更多使 Grand Cherokee 成为高端 SUV 领域真正的全球标志的特性，包括传奇的 Jeep 4×4 性能、一流的空间和多功能性以及先进的安全功能。大切诺基 4xe 的 E Selec 模式——混合动力、电动和 eSave——允许 4xe 驾驶员定制混合动力系统，以最适合每次旅行，无论是通勤、越野还是长途旅行。

该车型的插电式混合动力电动汽车技术增强了 Jeep 品牌闻名的乐趣、自由和冒险，同时提供了前所未有的性能、燃油经济性和环保性。