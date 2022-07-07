近日，北京哲源科技有限责任公司（Phil Rivers Tech）宣布已完成 A 轮融资。本轮融资由博行资本以及泰雅资本领投，海金格医药等跟投。本轮融资将用于 “计算医学” 平台升级和推进自研管线。

哲源科技是一家由中国科学院计算技术研究所孵化，以计算医学技术赋能药物研发的平台型公司。哲源科技拥有独家的数据+知识双驱动人工智能算法。数据驱动的人工智能算法 DAGG，能够将真实世界肿瘤患者的组学数据，转化为几百种细胞功能与信号通路的活性图谱；知识驱动的人工智能算法 TWIRLS，能够将人类已发表的 4000 多万篇生物医学文献知识，转化为具有 “知识迁移” 能力的感知神经元。通过数据+知识双驱动，哲源科技成功地实现了疾病机制的数字化建模。

目前，哲源科技已搭建完成两个 AI 工具平台——新靶点新机制递呈平台、虚拟临床试验平台，指向六个应用场景：新靶点、新作用机制、新生物标志物、设计临床试验方案、预测临床试验结果、拓展新适应症。公司以 IP 授权实现商业价值，主要研发具有全球权益的药物 IP 资产，包括新靶点、新分子、新适应症等。

哲源科技正在推进包括胰腺癌在内的多个 FIC（First in Class）管线。同时，多个已上市抗肿瘤药物的新适应症开发项目也在进展中。哲源科技为 CDK4/6 抑制剂找出了多种优于激素阳性 Her2 阴性乳腺癌的全新适应症，已经在其中一种罕见难治性肿瘤上开展了临床试验，并申请了相关专利。此外，哲源科技为免疫药物建立了准确的疗效预测模型，通过设计多种联用及双抗方案，打破了耐药性，发挥免疫药物更大的临床价值。

哲源科技联合创始人，图灵•达尔文实验室主任牛钢表示：“计算医学” 平台提供的机制性结果，可以直接模拟临床试验入排条件下的药物实际疗效，可无缝续接生物学实验及临床试验，不仅直接降低新药研发的投入成本，而且可以极大增加 II/III 期临床试验的成功率。

博行资本合伙人张岚认为，人工智能应用于新药研发，市场需求明确。我们看好人工智能应用于组学研究，建立疾病数字化模型是一个重要的发展方向。该领域国外公司已陆续与头部药企开展合作，我们在国内寻找具有差异化技术优势和平台属性的公司。哲源科技的解决方案在疾病建模方面具有较高壁垒，在自有核心技术和工具类平台建设等方面已建立领先优势。

泰雅资本表示，在 AI 制药领域，能否将数据要素转化成全球原创性的 IP 资产，是评估 AI 平台价值最强有力的指标。哲源团队在多年的交叉项目实践中培养了具备跨学科素养的总师，我们十分欣赏哲源团队做事的耐力和执行力。“AI+疾病” 驱动药物研发差异化创新大有可为。非常期待哲源持续在新靶点、新分子、新适应症领域产出高质量 IP 资产，推动行业变革，为人类健康保驾护航。

海金格医药董事长兼总裁齐学兵表示，AI 技术正在深入影响临床试验的模式。哲源科技利用其自主开发的 “算法+算力+知识+数据” 的核心 AI 技术，帮助创新药企业评估更有价值的适应症、定义患者特征画像，优化临床试验的设计策略，大幅节约药物研发的试错成本与研发时间，提高药物研发效率和成功率，我们期待与哲源一起为创新药企业创造价值。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。