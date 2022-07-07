Sono Motors，该公司旨在彻底改变太阳能的未来交通，最近推出了 Sono Carsharing 应用程序。因此，Sono Motors 正在对德国约 4300 万辆汽车的未开发潜力做出反应，这些汽车平均每天行驶一小时。该应用程序允许所有品牌的车辆在受信任的人社区内共享。Sono Motors 进行的试点项目表明，这可能会将私家车的利用率提高 150%，并使车主每月的成本降低多达 85%。

Sono Motors 现在正在跟进这件事，并正在扩展该应用程序以包括 “查找社区” 服务。车主现在可以在应用程序中公开显示他们的车辆，因此不仅可以与他们已经认识的人分享，还可以更轻松地为他们的社区找到新成员。反过来，没有汽车的人可以在附近找到现有的社区并与他们联系。该应用程序具有巨大的潜力，尤其是在其他汽车共享提供商不存在或仅小规模存在的所有外部城市群中。

Sono Carsharing 与竞争对手的产品的最大区别在于，共享社区是由车主自己定义和管理的。这创造了一种真正的社区归属感，也增加了对租借车辆的责任感。已包含简单的第三方驾驶员保险，以防车辆损坏。Sono Carsharing 应用程序可以从 App Store 或 Google Play 免费下载。车主注册好自己和自己的爱车后，就可以在平台上以可见的方式发布汽车，并开始社区建设。Sono 应用程序中的无缝流程目前支持车辆钥匙的物理移交。这些车辆的改装选项以允许无钥匙切换已经处于规划阶段。

车辆可以提前预订，例如周末旅行，也可以在事先同意后在短时间内自发预订短途旅行。使用后，汽车必须返回车主定义的 “家庭区域”。车主自己设定价格。计费是每分钟，距离或基于统一费率。

“在设计 Sono Carsharing 应用程序时，三件事对我们来说很重要：我们如何减少道路上的汽车数量，同时提高所有车辆的利用率，以及作为一个更高的水平目标，显着更有效地利用车辆作为资源？最初专为 Sion 开发的概念对我们来说还不够，因此我们将范围扩大到包括所有私家车。随着服务扩展的启动，我们正在对从客户那里收到的反馈做出反应。我们让连接和社区建设变得更加容易，同时提高了车辆的利用率，”Sono Digital 产品主管 Johannes Bückle 说。

“Sono Carsharing 是我们商业模式的重要组成部分，也是我们对没有化石燃料的世界的愿景。当 Sion 推出时，我们的目标是通过该应用程序成为德国最大的汽车共享平台——并通过连接社区而不是拥有自己的车队来实现这一目标。该应用程序已经证明很受欢迎，社区的反馈非常有希望，”Sono Motors 的首席执行官兼联合创始人 Jona Christians 说。