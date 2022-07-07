腾讯公司与中国银行签署协议，在企业数字化场景金融领域达成合作，以数字科技助力中国银行提升中小企业金融服务质效，支持实体经济发展。

根据协议，腾讯金融科技将连接中国银行的开放银行能力，为中小微企业提供便利、安全、高效的一站式服务，有效解决传统中小企业数字化程度不高、在财务资金管理方面存在断点的实际情况，降低企业成本，助力产业数字化发展。

中国银行副行长王志恒表示：“在推动产业数字化转型的整体过程中，落实普惠共享，支持中小企业实现数字化转型，是当前的一个重要课题。中国银行高度重视数字经济发展带来的机遇，不断提升科技赋能水平，更好地融入和服务数字经济发展。中国银行推出 ‘中银企业云直联’ 等服务，积极融入企业数字化经营场景生态中，助力企业数字化转型，是中国银行落实国家 ‘十四五’ 数字经济发展规划，以金融力量支持实体经济发展的实际行动。”

腾讯公司副总裁、腾讯金融科技负责人林海峰表示：“中小企业是实体经济的重要组成部分，以技术助力实体经济是腾讯的战略选择。我们希望发挥科技和连接优势，与金融机构、产业平台一起，为中小企业降本增效、创新发展提供助力。此次与中国银行达成合作后，双方将协同互补，不断推动合作向全链条、全场景、多层次深化，更高质量地服务中小企业，助力实体经济。”