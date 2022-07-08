近日，国际数据公司（IDC）正式发布《中国视频云市场跟踪（2021 下半年）》报告。根据 IDC 数据，作为行业的开创者，声网在音视频通信（RTC）赛道蝉联市场份额第一，2021 年全年市场份额继续超过第 2-8 位总和。同时，声网在音视频通信赛道的同比增量在全部厂商中排名第一。

图：IDC 中国视频云解决方案音视频通信赛道市场占有率（2021）

《中国视频云市场跟踪（2021 下半年）》报告数据显示， 2021 下半年，声网在音视频通信（RTC）赛道的市场占有率蝉联市场第一。2021 年全年，声网在音视频通信（RTC）赛道的市场占有率达到 42.8%，继续保持第一。不仅如此，自音视频通信赛道被纳入 IDC 视频云市场研究以来，声网已连续两年保持该赛道市场占有率第一，并拥有绝对领先的份额优势。

声网在音视频通信（RTC）赛道长期占据领先位置，一方面取决于其在 RTC 赛道的深耕和布局，另一方面则是其在场景解决方案上的持续探索和创新。

声网成立于 2014 年，是全球实时互动云服务开创者和引领者。声网 API 已经赋能社交直播、教育、游戏电竞、IoT、AR/VR、金融、保险、医疗、企业协作等 20 余行业赛道，共计 200 多种场景。包括小米、陌陌、斗鱼、哔哩哔哩、新东方、小红书、HTC VIVE 、The Meet Group、Bunch、Yalla 等遍布全球的巨头、独角兽及创业企业都在使用声网服务。

官方公布的最新数据显示，自成立至 2020 年底，声网累计实时音视频分钟数超 10,000 亿分钟。2021 年全年，声网实时音视频分钟数月均用量超 500 亿分钟。截至 2022 年 3 月 31 日，声网全球注册应用已超 43.9 万。