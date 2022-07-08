近日，全球汽车专利大数据平台 AutoPat 发布的数据显示，长城汽车对于技术的不懈追求已然结出累累硕果。在 2021 年全球汽车专利大数据平台榜单上，长城汽车专利公开量 3710 份、专利授权量 3256 份，位居中国民营车企第一；在新能源汽车领域，长城汽车专利公开量 1301 份、授权量 914 份，居在华车企第一。

在长城汽车的带动下，中国整车企业向市场开放的专利数量快速增长，在中国市场已经赶超或超过外资车企。多年来，长城汽车不断加大对新能源汽车研发的投入，通过推出混合动力和纯电动汽车，建立多元化的发展路径。

为加速新能源产品的迭代升级，长城汽车研发了 LEMON DHT 技术。它是一种高度集成的油电混合动力系统，适用于具有 PHEV 或 HEV 动力架构的车型。两种架构的车型都能为消费者提供更持久、更强劲、更舒适的驾驶体验。

WEY Coffee 01 采用 PHEV 架构，搭载高能量密度动力电池组，纯电续航里程相对更长。在日常使用中，这样的配置可以减少充电次数，最大限度的让用户摆脱频繁充电的烦恼。这款车还可以自动切换到燃油和电能组合输出的模式，让司机在高速行驶时有足够的动力来加速超车。

为满足全球多元化买家对更经济环保驾驶的需求，长城汽车在泰国市场推出了哈弗 JOLION HEV 和 HAVAL H6 HEV。在 LEMON DHT 的支持下，这两款车型可以满足不同路况下的低油耗需求。当司机在高峰时段遇到交通拥堵时，系统可以切换到电力以最大限度地减少燃料消耗。

长城汽车还在电驱动、电控等纯电动汽车领域取得多项技术成果。其中，L 型长电芯已在中国市场成功应用于欧拉品牌多款车型。

为实现全球碳中和目标，未来长城汽车将不断扩大新能源产品布局。公司计划在未来几年推出数十款新能源汽车，为全球客户带来更绿色、更智能的驾驶体验。

基于超强的技术研发实力，长城汽车于 2020 年 7 月发布了 “柠檬”、“坦克”、“咖啡智能” 三大技术品牌，高效打通从技术到产品、从产品到用户的完整链路，短短近两年时间就取得了出色的市场表现。据长城汽车最新发布的产销数据显示，5 月，基于柠檬、坦克和咖啡智能三大技术品牌打造的车型销售占比已达 64.1%，智能化车型占比已达 82.9%。

即使已经成绩斐然，但长城汽车对技术的追求并未 “减速”。在长城汽车第 8 届科技节上，长城汽车提出到 2025 年，将累计投入 1000 亿元用于研发，持续为全球用户打造更绿色、更智慧、更安全的产品。由此不难看出，持续增加的研发投入和强大的自主研发实力是支撑长城汽车高速发展的动力源泉。