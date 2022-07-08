移动经济自诞生起的 15 年间一直飞速发展，过去 2 年的疫情也将其推向了更加繁荣的高度。data.ai 的最新洞察显示，在 2022 年第二季度，全球用户将在移动应用上支出 330 亿美元；iOS 用户的用户支出同比增长 4%，达到 220 亿美元，而 Android 用户的用户支出同比保持不变，与 2022 年第一季度的 110 亿美元持平。

数据似乎表明，应用用户保持了他们在疫情期间采用的移动 “生活方式”，并乐于为更高级的应用内体验和服务付费。从区域来看，Google Play 的最大消费市场是美国、日本和韩国。然而，就增长而言，日本、印度和墨西哥的影响最大。引领用户支出的类别仍在意料之内。在 Google Play 上，游戏、娱乐和社交类别创造了最多的收入。但环比增幅最大的是漫画、图书与工具书以及社交约会，分别增长了 46%、37% 和 35%。在这两个应用商店中，游戏将占 2022 年第二季度所有用户支出的 65%。

2022 年第二季度，Android 用户将从 Google Play 下载 260 亿次应用

尽管 iOS 下载量略有下滑，但 Google Play 的下载量仍持续上升，同比增长 5%，本季度下载量达到 260 亿次。因此，预计 2022 年第二季度的全部新下载量将达到 340 亿次。

在 Google Play 上，印度和巴西是下载量最大的两个市场。与此同时，环比增幅最大的国家是巴基斯坦、孟加拉国和阿尔及利亚。iOS 平台上的领先区域各不相同。在这些地区中，美国和中国大陆的整体下载量最多，印度、台湾地区和美国的季度环比增幅最大。

就类别而言，在 Google Play 上游戏、工具和娱乐类别的下载量最大，而出行导航和体育的季度环比增长最大，分别为 21% 和 14%。在 iOS 领域，游戏、效用/效率和娱乐类别创造了最多的下载量。但就绝对数量而言，旅游、生活方式和商务类别在该季度增长最多。

WhatsApp Business、Capcut 和 Bumble 进入第一梯队

尽管应用领域极具活力，但领先的产品现在已经非常成熟。除了少数例外，社交巨头在下载量、支出和月活跃用户数方面占据了应用排行榜的主导地位。也就是说，以下排行榜仍能反映出细微的市场趋势变化。

例如，在 2022 年第二季度，WhatsApp Business 进入下载量排行榜前十，比 2022 年第一季度上升了 3 位。其累计下载量最高的市场包括：印度、印度尼西亚、巴西、巴基斯坦和尼日利亚。事实上，印度贡献了超过 40% 的下载量。仅在 2022 年 5 月，WhatsApp Business 的总打开次数就超过了 760 亿次，同比增长 145%。这表明，该平台上数字化 “客流量” 的增长带来了用户参与度的提升。

在下载量排行榜上，比 WhatsApp Business 排名靠前的是 TikTok 的编辑工具 Capcut，该工具于 2020 年 4 月在全球推出。它进入前十名反映了视频制作软件的全民化。视频剪辑过去曾是专业技能，而现在成为了一种爱好，是新创作者经济的强大引擎。

用户支出排行榜中引人注目的新产品是 Bumble。去年 12 月，这款面向女性的约会应用成为仅有的全球终身收入达到 10 亿美元的 15 款非游戏应用之一。自那以后，它一直在持续蓬勃发展。

Sweatcoin 和 BeReal 的突破时刻

要了解撼动应用市场的新趋势，有一个明显的参考点：热门应用突破榜。该榜单揭示了季度环比增长最快的产品，而且充满了惊喜。

在 2022 年第二季度的下载量排行榜中，请注意排在第二位的是 Sweatcoin。这款应用将数字健身与自己的加密货币相结合，每走 1000 步就奖励用户 “Sweatcoin”。用户可以用它们来换取真实的产品和服务，但不能通过 Paypal 或银行转账来套现。现阶段的 Sweatcoin 还不是 “成熟的货币”，而主要是作为在其平台上兑换的忠诚度积分。这款应用于 2014 年推出，在去年人气飙升。

事实上，在加密货币市场崩盘的背景下，全球加密应用的使用量在 2021 年达到峰值后开始下降。然而，在 2022 年第二季度，应用参与度似乎受到了多种行为的推动。该机构注意到，在最近的 2022 年 4 月和 5 月，与 1 月至 3 月相比，热门应用中每用户平均使用时长有所上升，这可能表明，在市场低迷期间，用户正在更频繁地查看他们的加密货币交易应用。但从宏观的趋势背景来看，2022 年 5 月的用户月均使用时长同比下降了 30%，比 2021 年 3 月的峰值下降了 65%。

截至 2022 年 5 月，在加密货币交易应用上的使用时长同比下降了 20%。使用时长的峰值是在 2021 年 5 月和 11 月。

在用户支出方面，领先的突破产品是 Amazon 旗下的有声读物和播客商店 Audible。该产品正顺应着蓬勃发展的口播市场的潮流，仅在美国就已连续十年保持两位数的增长。

在月平均用户突破榜中，最有趣的新进入者是社交媒体应用 BeReal，它也是 2022 年第一季度的突破性应用。虽然社交媒体领域十分庞大，且利润较高，但进入的难度也非常大。在过去的几年里，Parler、最初的 YikYak、Google Plus 等产品都尝试过，但都跌出了热门排行榜。

那么，BeReal 会成功吗？这家总部位于法国的热门应用不支持滤镜或内容管理，专注于用户之间的 “真实” 联系。用户每天只能在通知后两分钟内随机拍摄并分享一张照片。这当然是 “新事物”，截至 2022 年 6 月 15 日，其终身下载量已超过 1,450 万次，并拥有了庞大的全球用户群。