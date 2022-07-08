在汽车设计已成定局的当下，高合用 HiPhi Z 给全世界呈现出一款充满想象力、创新力的作品，实现了极具未来感的出行体验。这一切，源于高合对未来的想象。 上世纪 30 年代，GT 代表着 “Gran Tourismo”（伟大的旅行），而后逐渐演变为速度、舒适、豪华的代名词，再往后，GT 又被赋予性能和运动的内涵。这次，高合 HiPhi Z 突破 GT 历史渐进演变，发挥 “探索、自由” 的精神，以未来和数字，“创造” 出这款新概念 GT。

相比此前发布的量产定型车，高合 HiPhi Z 的还原度高达 95% 以上，从未来穿越至今天，散发出由内而外的吸引力。

高合相信，只有未来才能定义未来。“我们创造出来自于未来世界的数字生命 GT——HiPhi Z，让用户先人一步成为未来世界的原住民。”

高合打破了传统 GT 车型低矮、流体、圆润的固化印象，以源自太空、数字生命和多维感官体验为设计理念，独创出 “显著的未来感”，用新概念的设计颠覆了过去的 GT 造型。利用纯电平台带来的优势，HiPhi Z 创造性地将超跑和四门 Coupe 有机结合，低顶车身与大尺寸车轮的配合，让超 2 米宽的车身拥有灵巧的视觉感受。前后三段扰流板与车身穿插嵌套，环绕两侧的装甲外壳包裹着贯穿前后的黑色驾驶舱，通透的玻璃顶，加之车身的色彩对撞，构架出太空梭形态。

HiPhi Z 搭载的星环 ISD 光幕系统，是全新的人机交流语言体系。整车交互系统由 4066 颗 LED 组成，可在不同场景下与驾乘者、道路参与者通过灯光进行交互，为世界创造出更多人与车、车与车、车与环境的交互体验。

作为人机交流语言体系中的一部分，高合首次把 ISD 智能交互灯应用到车身侧门上，通过流水光效带来未来的信息指引。结合高合标志性 NT 无框对开门设计所带来的 No Touch 尊享体验，让每一次进出都仿佛是一次时空穿梭之旅。为了让自动开门体验更好，HiPhi Z 引入了 10cm 级定位的 UWB 超宽带无线通信技术，让车辆能够精准地探测到人和钥匙的位置，从而更好地控制车门开启的时机和角度。

在未来世界中，车辆可以通过光和影像与环境建立联系。HiPhi Z 上的第二代 PML 可编程智能大灯使用了新一代风冷模组，提升模组集成度，实现了更好的亮度与超高清晰度，让车辆随时随地化身可移动私人影院。

当然它绝不止拥有未来机械的外观，更在每个细节散发着数字生命的气息。

隐藏在车内的 AGS 主动式进气格栅与外格栅合二为一，组成了呼吸鳞甲格栅，与主动式的空气悬浮尾翼共同构建了 HiPhi Z 的数字空气动力学套件，配合车辆尾部下扩散器，有效降低整车风阻并提升性能。除此之外，HiPhi Z 还应用了软性轮毂嵌件，覆于 22 寸轮毂之上，在增强视觉冲击力的同时，还可保护轮毂免受剐蹭。

双调性数字座舱的全新概念在 HiPhi Z 上首次被提出。在前排的星舰驾驶区域内，赛车桶椅配合一体式头枕，让驾驶者在城市中也能体验到 GT 的驾控快感。后排是可调节靠背角度的环绕包裹式座舱，提供了良好的包裹与支撑体验。高合将赛博朋克的机械操控感与沉浸式的舒适惬意融合，对比与冲突在 HiPhi Z 上达到空前平衡。

为了更突出驾驶舱的未来风格，HiPhi Z 从太空飞行器中汲取未来设计灵感，大量应用幻彩元素。方向盘内侧采用全息幻彩 NAPPA 真皮，座椅采用幻彩元素与 NAPPA 真皮相结合，门板上麂皮材质与氛围灯结合的灯带，若隐若现中透射出极具生命感的律动灯效。

高合携手 Meridian 英国之宝共同打造的音响系统，不仅配备 23 扬声器，更拥有 1.304 的顶级功放通道比，以及 1920W 1%THD 的超大功率车载功放，带来殿堂级音质表现。座舱内的光与声交相辉映，每当车内奏乐响起，灯光随旋律变焕出各种光影，让车辆的情绪表达不再单调。

以智慧对话未来，为数字生命注入灵魂

未来感外壳下包裹着 HiPhi Z 的智能内核。HiPhi Z 的灵魂，正是将机械和数字结合在一起，创造出如同生命般能与人交流的、多轴位移的车载数字机器人—— HiPhi Bot。 当驾驶者置身车内，HiPhi Bot 能听音识位，通过多轴位移机械臂，将中控屏幕转到合适的角度和位置，每一次交互，都是与未来数字生命的对话。

HiPhi Bot 具备敏捷、精细、静音三大特征。要达成这些标准并不简单，HiPhi Bot 拥有车规级、4 自由度/8 向可调、全行程无极调节、高速运动的机械臂，前后移动，1 秒到位；横竖屏切换，2 秒完成；前后左右高频摆动，3 次/秒。

除了机械的一面，HiPhi Bot 更有着强大的数字智能。在看不见的车辆神经系统下，是高合的超体电子电气架构——H-SOA。它将机械臂、屏幕、座椅、车门等硬件的功能抽象、排序、组合，创造出多种模式的功能体验，基于 H-SOA， HiPhi Bot 能进行更人性化的表达，通过调动氛围灯、音响、香氛等组合，营造出任何你想要的场景。

用户还可通过车辆智能应用图形化开发工具 HiPhi Play，轻松创造出自己所需的功能，同时也能分享给其他用户，让数字灵魂拥有更强大的表达能力。

强大不止一面，除数字智能外，HiPhi Z 还拥有全面可靠的数字安全。在高合自研的 HiPhi Pilot 系统上，HiPhi Z 延续了高合 “双冗余、高安全” 理念，在计算、感知、通信、制动、转向、电源 6 大系统上都采用备份设计，提供航空器级别的安全保障。

智能辅助驾驶、泊车双独立计算平台相互配合，即使出现了智能辅助驾驶平台失效的极端小概率事件，在界定的行驶条件下，泊车计算平台还可以快速接管，协助车辆安全停车。

在感知方面，HiPhi Z 全车标配 32 个驾驶辅助传感器，共包含 1 个激光雷达、13 个摄像头、5 个毫米波雷达、12 个超声波雷达及 1 个三区脱手检测传感器，配合高精度地图与定位模块，前向最大探测距离可达 250 米。当面对复杂变化的交通环境与驾驶工况时，不同传感器信息互补，AI 能更全面和有效地理解车辆周围的环境和驾驶员的状态，实现更加可靠的决策和规划。

同时 HiPhi Z 也将搭载在 HiPhi X 上已成功量产应用的双链路通信、12 相转向电机、双 12V 电池、双重制动，当主系统失效时，备份系统都能实时接管。凭借 6 大系统双冗余设计，HiPhi Z 构建出了全面可靠的安全体系。

以机能领跑未来，开启全新数字生命之旅

HiPhi Z 作为数字生命 GT，纯粹的驾驶乐趣也不可或缺。高合把卓越的机械和数字技术结合，着力将 HiPhi Z 打造为既有优秀操控性，又兼具舒适性的 “新概念 GT”。

超跑级别的性能指标为 HiPhi Z 的底盘设计、车身刚度、动态控制系统、电池等带来了极其严苛的考验。全铝双叉臂前悬、五连杆后悬、空气悬架、CDC 连续可调阻尼减振器，这套超高规格的底盘组合被运用在 HiPhi Z 上，结合后轮转向和 IVC 整车动态控制系统，为 HiPhi Z 的操稳性能奠定了坚实的基础。运动取向的底盘调校与高刚度车身加持则彻底激活了 HiPhi Z 的超跑基因。值得一提的是，HiPhi Z 上的后轮转向角度双向共 13.2 度，转弯半径仅 5.7 米！即便车长超 5 米，但依旧可拥有如紧凑级轿车般的灵活性。

HiPhi Z 搭载了采用 CTP（Cell to Pack）技术的 120kWh 高性能电池包。电池包创新性地引入了消防喷淋的理念，使用热管理系统的冷却液对异常电芯定向喷淋，确保电池系统更安全可靠，最终整车续航里程高达 705 公里。