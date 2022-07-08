近日，洞见科技已经完成新一轮融资。本轮融资由松禾资本领投，老股东元起资本和乐礼资本跟投。至此，洞见科技在两年时间内已完成四轮融资，累计金额达数亿元。

洞见科技由中国最大、世界第四大信用产业集团「中诚信」投资孵化，于 2020 年独立注册，定位于以隐私计算技术赋能数据价值的安全释放，核心团队成员主要来自中诚信、大型银行、大数据与人工智能企业。

在推动隐私计算行业标准建设方面，洞见科技主导和深度参与了 60 余项行业标准的制定，例如中国信通院「多方安全计算、联邦学习、可信执行环境、区块链辅助隐私计算、隐私计算互联互通」系列标准、金标委《联邦学习金融应用技术规范》、信标委《人工智能可信联邦学习技术规范》、信安标委《隐私保护的数据互联互通协议规范》等，并于近日作为主席单位牵头启动了 IEEE 首个隐私计算互联互通国际标准，与各界共同推动隐私计算行业健康有序发展。

在推动隐私计算产学研用结合方面，洞见科技是数十个信息安全与人工智能相关行业组织核心成员，在 2021 年成为国家工信部区块链与数据安全重点实验室成员，并且与大连理工大学合作了国内首个校企共建隐私计算联合实验室，与山东省大数据中心和智慧齐鲁发起设立了国内首个省级政务数据隐私计算实验室。

本轮融资后，洞见科技将继续深化底层技术研发、加速商业化场景拓展、强化跨行业人才布局，推动基于隐私计算的数据智能流通网络建设与运营，除了已经在深耕的政务、金融领域，还将面向更多行业领域延展数据智能生态，激发增量数据流通，促进跨域数据价值安全融合与合规应用，为数字经济健康发展赋能。

洞见科技于 2020 年 5 月正式推出自主研发的隐私计算平台 InsightOne，率先采用「MPC+FL」全栈融合计算引擎，以 MPC 算子与 FL 算法深度融合方式实现更安全的无可信第三方联邦学习（NTP-FL）框架，通过区块链和 TEE 辅助增强分布式计算信任，并通过算法容器技术构建隐私计算平台互联互通底座能力，面向大规模、多样化计算场景的商业化落地进行产品迭代，逐步演化出「隐私计算+决策引擎」、「隐私计算+知识图谱」、「隐私计算+金融工程」、「隐私计算+精算引擎」等场景化应用技术栈，能够在尽量少影响客户原有 IT 系统使用习惯的前提下，极大地提升隐私计算技术商业应用的便捷性。同时，为了满足不同客户场景的差异化计算需求，洞见科技还陆续推出了以国产信创和算力加速为特点的隐私计算一体机 InsightStation 产品和「隐私计算+可信云」方案。

目前，洞见科技已经在政务、银行、保险、资管、通信、能源等多个行业领域形成了上百个「布点」和数十种「连线」的业态，正在将隐私计算技术的商业价值从平台建设延展至场景运营。

松禾资本表示：隐私计算作为科技向善的代表技术之一，是国家积极鼓励和倡导的硬科技。洞见科技是隐私计算赛道上技术实力和商业落地优势非常突出的专精型企业，创始团队不仅具备深厚的技术积累和专业的场景知识，在政务和金融领域取得了大量商业落地案例，而且对隐私计算市场的发展空间也有敏锐的纵深理解和前瞻洞察，在数据侧与场景侧双向布局。洞见科技的发展愿景是致力于以隐私计算技术赋能各行业数据要素安全有序流通，进而服务于企业数智化升级，这与松禾资本专注高成长性硬科技投资理念十分契合。未来，松禾资本将助力洞见科技发挥更大的技术价值和社会价值，共建数字经济新时代。

元起资本表示：很荣幸能够连续三轮参与洞见科技的融资。近年来，在技术成熟、政策支持、市场需求的多方驱动下，越来越多的政府和企业开始建设以隐私计算平台为底座的数据要素流通平台，隐私计算也开始从技术研究走向商业落地。洞见科技作为一家成立于 2020 年的专精型隐私计算企业，在技术、产品以及商业等方面都取得了超预期的成绩，不仅落地了政务、银行、保险等多个行业领域的标杆性案例，还引领了包括国际标准化组织 IEEE 等在内的多项隐私计算标准建设，推动互联互通生态。在成为洞见科技股东的这一年多时间里，我们见证了公司的飞速发展，所以坚定地持续投资洞见科技，与公司共同成长。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。