近日，2022 江苏省数字乡村发展大会（以下简称大会）在南京市举行，京东科技数字城市群副总裁王正明受邀出席，并发表主题为 “释放新型实体企业效能，服务国家乡村振兴战略” 的主题演讲。7 月 7 日，京东科技在大会上主办的乡村数字化治理和服务专题论坛暨京东云城市峰会南京站（以下简称峰会）成功举办，参会嘉宾围绕进一步推动江苏省数字乡村建设，全面助力乡村振兴等议题分享了精彩观点，会上，京东科技还发布了县域乡村振兴解决方案。

京东科技县域乡村振兴解决方案基于自身在供应链、物流、技术、金融、服务五大领域的核心能力，在智慧城市、乡村振兴等业务领域的丰富实践，依托县域现有商业基础设施及本地特色产业，构建以县城为中心、乡镇为重点、乡村为基础，分工合理、布局完善的一体化县域乡村振兴 “五大体系”，服务于县域经济高质量发展、农业数字化转型和民生幸福便捷生活。“五大体系” 是指商业提升体系、三级物流体系、产品上行体系、生活提质体系、政府管服体系。

商业提升体系：京东科技可为本地商业街、商贸中心、超市、集贸市场等提供智慧化改造，依托产业中心聚集本地特色产业相关的企业，通过技术赋能助力本地企业转型，持续建设电商进农村，提升本地电商产业化，活跃本地经济。

三级物流体系：依托县乡村现有仓储物流设施，借助京东物流领域的丰富实践经验，为县域规划、完善三级物流体系，为本地的仓储、分拣、包装、装卸、运输、配送等环节进行智慧化升级，健全仓配一体化服务能力、统仓共配能力等。基于京东本地化的服务能力，开展日用消费品、农资下乡和农产品进城等物流快递服务。

产品上行体系：基于京东科技在全国 70 多个数字经济产业园的实践经验，为县域特色产业，提供商品化、标准化、品牌化、链条化的服务。持续打造品牌、全网营销、区块链溯源等技术赋能，助力本地产品扩宽上行渠道、扩大知名度、提升溢价空间、提高农民收入。

生活提质体系：京东依托技术与供应链基础，为县域打造统一的消费促进平台，引导本地生产、供销、电商、商贸流通等企业通过互联网模式丰富民众的消费渠道，通过各种营销工具、消费券、消费积分等激发本地消费活力。为乡村提供智慧养老、互联网医疗等公共服务，并促进本地产品、加工、文化、旅游、服务等三产融合发展，全面提升生活服务供给质量。

政府管服体系：为政府部门对重点商品、重点区域、重点场所、重点时段的执法监督提供智慧化途径，改善县域消费环境。为本地食品安全监管提供现代化、精细化管理工具，守住安全底线。为管理部门提供电商大数据一张图、流通大数据一张图等，掌控县域乡村振兴、数字经济的全貌。